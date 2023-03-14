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Підрив автомобіля в Мелітополі: загинув колаборант (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив автомобіля в Мелітополі: загинув колаборант (відео)
фото з відкритих джерел

Ткач помер у лікарні

У тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач. який керував муніципальним транспортом міста. Про це повідомив голова місцевої окупаційної адміністрації Володимир Рогов.

Ткач володів однією із найбільших приватних транспортних компаній Мелітополя і тісно спілкувався з рашистами.

Місцеві паблики пишуть, що його призначили «директором МУП «Міський транспорт» військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

Після початку окупації він перейшов на бік ворога, його транспортна компанія надавала різноманітні послуги окупантам.

Нагадаємо, наприкінці січня у Бердянську вибухнуло авто колаборантки.

До цього, окупаційна влада Бердянська заявлала про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста  –голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна.

Нагадаємо, 23 грудня, у  центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників.  Згодом пропагандистські видання повідомили, що  внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. 

Теги: Мелітополь Запоріжжя війна колабораціонізм

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