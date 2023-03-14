Підрив автомобіля в Мелітополі: загинув колаборант (відео)

Ткач помер у лікарні

У тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач. який керував муніципальним транспортом міста. Про це повідомив голова місцевої окупаційної адміністрації Володимир Рогов.

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Ткач володів однією із найбільших приватних транспортних компаній Мелітополя і тісно спілкувався з рашистами.

Місцеві паблики пишуть, що його призначили «директором МУП «Міський транспорт» військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

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Після початку окупації він перейшов на бік ворога, його транспортна компанія надавала різноманітні послуги окупантам.

Нагадаємо, наприкінці січня у Бердянську вибухнуло авто колаборантки.

До цього, окупаційна влада Бердянська заявлала про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста –голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна.

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Нагадаємо, 23 грудня, у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників. Згодом пропагандистські видання повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ.