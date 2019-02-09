У Кашмірі під час сходження снігової лавини загинули понад 10 осіб



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Рятувальники продовжують пошуки

Рятувальники виявили тіла на поліцейському посту, що накрила лавина снігу

У Кашмірі через сходження снігової лавини загинуло 12 осіб, 1 людина вважається зниклою без вісті. Про це повідомляє Weather.

Як зазначається, група рятувальників виявила сім тіл на поліцейському посту, що накрила снігова лавина в районі тунелю Джавахар на шосе Джамму-Срінагар. Серед загиблих виявилося 5 поліцейських і 2 порушника, які намагалися сховатися на посту від насуваючої лавини.

Також під час пошуків були виявлені ще тіла місцевих жителів, які опинилися під снігом. Рятувальники продовжують проводити пошуки можливих жертв.

Крім цього, сходження лавин стався в інших районах долини. Місцева влада здійснила евакуацію 78 сімей села в центральному районі Багдама, яке також потрапило під снігову лавину.