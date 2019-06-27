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    У світі

    У Каталонії вирують масштабні лісові пожежі

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    Пожежі&nbsp;стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються - У Каталонії вирують масштабні лісові пожежі
    Пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються

    30 осіб були евакуйовані та п'ять доріг місцевого значення перекриті

    У Каталонії спалахнула масштабна лісова пожежа, місцева влада евакуювала людей та закрила рух на місцевих дорогах.

    Про це повідомляє BBC.

    Зокрема, щонайменше 4000 га постраждали від лісових пожеж, поблизу міста Ла-Торре-де-л-Еспаньол, що за 80 км від прибережного міста Таррагона.

    Зазначається, що 30 осіб були евакуйовані та п'ять доріг місцевого значення перекриті.

    Рятувальники кажуть, що пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються.

    Нині температура повітря у країнах Європи зросла до 40 градусів, і метеорологи очікують, що у багатьох країнах у наступні три дні вона і далі зростатиме.

    Нагадаємо, вчені попереджають про смертельну спеку по всьому світу. 

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