У Каталонії вирують масштабні лісові пожежі

Пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються

30 осіб були евакуйовані та п'ять доріг місцевого значення перекриті

У Каталонії спалахнула масштабна лісова пожежа, місцева влада евакуювала людей та закрила рух на місцевих дорогах.

Про це повідомляє BBC.

Зокрема, щонайменше 4000 га постраждали від лісових пожеж, поблизу міста Ла-Торре-де-л-Еспаньол, що за 80 км від прибережного міста Таррагона.

Зазначається, що 30 осіб були евакуйовані та п'ять доріг місцевого значення перекриті.

Рятувальники кажуть, що пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються.

Нині температура повітря у країнах Європи зросла до 40 градусів, і метеорологи очікують, що у багатьох країнах у наступні три дні вона і далі зростатиме.

Нагадаємо, вчені попереджають про смертельну спеку по всьому світу.