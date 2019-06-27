У Каталонії вирують масштабні лісові пожежі
Пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються
30 осіб були евакуйовані та п'ять доріг місцевого значення перекриті
У Каталонії спалахнула масштабна лісова пожежа, місцева влада евакуювала людей та закрила рух на місцевих дорогах.
Про це повідомляє BBC.
Зокрема, щонайменше 4000 га постраждали від лісових пожеж, поблизу міста Ла-Торре-де-л-Еспаньол, що за 80 км від прибережного міста Таррагона.
Зазначається, що 30 осіб були евакуйовані та п'ять доріг місцевого значення перекриті.
Рятувальники кажуть, що пожежі стали наймасштабнішими в регіоні за останні 20 років і швидко поширюються.
Нині температура повітря у країнах Європи зросла до 40 градусів, і метеорологи очікують, що у багатьох країнах у наступні три дні вона і далі зростатиме.
Нагадаємо, вчені попереджають про смертельну спеку по всьому світу.