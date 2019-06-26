Світові вчені попередили про смертельну спеку у цьому році



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Метеорологи припускають, що до кінця червня 2019 року від високих температур загинуть тисячі людей

Вчені попереджають про смертельну спеку по всьому світу. Про це повідомляє Science Alert.

Європейські та світові вчені і метеорологи прогнозують тисячі людських смертей від спеки до кінця червня 2019 року.

Фахівці зазначають, що причиною аномальної спеки стали дві області високого тиску поруч з Гренландією і над північно-центральною Європою. Вони блокують доступ циклону, який міг би охолодити повітря, і пропускає гарячі маси з іспанської та африканської пустель.

Найвищі температури очікуються в західній і центральній частинах Європи. В Іспанії та Франції протягом кількох днів температура підніметься вище за 40 градусів Цельсія. У 2003 році від спеки загинули понад 11 тисяч французів.

Нагадаємо, що в Європі фіксують рекордні температурні показники за червень.Одним показником безпрецедентної спеки є те, що вночі температура повітря не опускається нижче показника 20 градусів. В Парижі на фоні такої погоди було введено в дію третій рівень загрози на випадок спекотної погоди.

Найвищий четвертий рівень до цього ніколи не вводився в столиці Франції.

Нагадаємо, найдовші дні року ознаменувались у Києві трьома температурними рекордами.

Зазначимо, що наприкінці цього тижня спека покине Україну і піде на захід Європи.



