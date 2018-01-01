У КНР перевидали перший том книги Си Цзіньпіна про управління країною

На сьогодні книгу «Си Цзіньпін: Управління КНР» видали на 21 мові

Перший том книжки «Си Цзіньпін: Управління КНР» був перевиданий і готується до продажів у світі. Про це повідомило китайське видання The Global Times. Дане видання було вперше опубліковане в 2014 році і містить 79 промов і 45 фотографій. Так, на серпень 2017 року було продано 6,42 млн копій даної книги на 21 мові в 160 країнах. На



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У листопаді 2017 року була видана книга «Си Цзіньпін: Управління КНР. Том 2»

На сьогодні книгу «Си Цзіньпін: Управління КНР» видали на 21 мові

Перший том книжки «Си Цзіньпін: Управління КНР» був перевиданий і готується до продажів у світі. Про це повідомило китайське видання The Global Times.

Дане видання було вперше опубліковане в 2014 році і містить 79 промов і 45 фотографій. Так, на серпень 2017 року було продано 6,42 млн копій даної книги на 21 мові в 160 країнах.

На думку китайських оглядачів перевидання книги показує те, що світ активно цікавиться китайським підходом державного будівництва в умовах невизначеності у світі. Окрім того, книжки подібного типу дають можливість зовнішнім оглядачам краще зрозуміти КНР. Так засновник Facebook Марк Цукерберг не лише має власну копію книги «Си Цзіньпін: Управління КНР», але і закупив необхідну кількість примірників для колег для ознайомлення із особливостями китайського світогляду.

У листопаді 2017 року була видана книга «Си Цзіньпін: Управління КНР. Том 2», яка містить 99 промов, листів, інструкцій очільника КНР. Всього 16 великих світових видавництв підписали меморандум щодо перекладу даної книги на власні мови і публікації за кордоном. Книга «Си Цзіньпін: Управління КНР. Том 2» включає рішення останнього XIX з’їзду Комуністичної партії КНР, що стосується в тому числі майбутніх планів розвитку країни. Відповідно до розпорядження ЦК КПК дана книга підлягає обов’язковому вивченню у регіонах країни і місцевих осередках партії. Однією із проблем, яка пов’язана із виданням «Си Цзіньпін: Управління КНР. Том 2», є малий наклад книги. Так, Гуанджоу отримало лише 380 тисяч копій.

Як повідомлялося, очільник КНР Сі Цзіньпін під час промови із питань дисципліни в партії і протидії корупції закликав всіх державних чиновників до виконання рішень партії і абсолютної відданості їй.