  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна: сотні постраждалих (відео)
рус
    Соціум

    У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна: сотні постраждалих (відео)

    На місці працюють рятувальники - У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна: сотні постраждалих (відео)
    На місці працюють рятувальники
    скріншот із відео

    ЗМІ повідомляють про 500 травмованих глядачів

    У колумбійському місті Ель-Еспінале під час кориди обрушилася трибуна, є численні постраждалі. Про це пише El Comercio.

    Трагедія сталася під час урочистостей на честь свята Сан-Педро. Одна з переповнених лож арени для кориди звалилася на арену, на якій також знаходилися люди.

    За попередніми даними місцевих журналістів, загинули не менше п’яти осіб. Водночас інше видання повідомляє про щонайменше 500 поранених.

    На місце події виїхали рятувальники цивільної оборони, людям допомагають евакуюватися в безпечне місце. У місцевій лікарні оголосили жовтий рівень небезпеки для надання допомоги постраждалим.

    За даними цивільної оборони департаменту Толіма, серед постраждалих є діти, жінки, чоловіки і навіть літні люди, присутні на заході.

    Губернатор Толіми Рікардо Ороско повідомив, що серед загиблих є жінки, неповнолітній і чоловік, проте уточнив, що це попередня цифра.

    Теги: трагедія росія окупанти діти свята війна Колумбія рятувальники Україна чоловік окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна: сотні постраждалих (відео)