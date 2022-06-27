У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна: сотні постраждалих (відео)

ЗМІ повідомляють про 500 травмованих глядачів

У колумбійському місті Ель-Еспінале під час кориди обрушилася трибуна, є численні постраждалі. Про це пише El Comercio.

Трагедія сталася під час урочистостей на честь свята Сан-Педро. Одна з переповнених лож арени для кориди звалилася на арену, на якій також знаходилися люди.

За попередніми даними місцевих журналістів, загинули не менше п’яти осіб. Водночас інше видання повідомляє про щонайменше 500 поранених.

На місце події виїхали рятувальники цивільної оборони, людям допомагають евакуюватися в безпечне місце. У місцевій лікарні оголосили жовтий рівень небезпеки для надання допомоги постраждалим.

За даними цивільної оборони департаменту Толіма, серед постраждалих є діти, жінки, чоловіки і навіть літні люди, присутні на заході.

#COLOMBIA #URGENTE Declaran la alerta amarilla hospitalaria en el Municipio de El Espinal, en #Tolima tras el colapso de varios palcos de la plaza de toros. Medios locales reportan más de 500 heridos. #RochexRB27 pic.twitter.com/t24WabmzLt — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) June 26, 2022

Губернатор Толіми Рікардо Ороско повідомив, що серед загиблих є жінки, неповнолітній і чоловік, проте уточнив, що це попередня цифра.