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    Новини

    Частина ракет, випущених у неділю по Україні, мають низьку точність – експерт

    ППО столиці працює ефективно - Частина ракет, випущених у неділю по Україні, мають низьку точність – експерт
    ППО столиці працює ефективно
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    Із 14 снарядів долетіло чотири

    Ракети Х-22, якими Російська Федерація у неділю обстріляла Україну, мають низьку точність. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю «Фейгін Live».

    «Такого заліза у росіян понад 1 тис. одиниць. На щастя, наша протиповітряна оборона працює ефективно. З 14 ракет, які були спрямовані у бік Києва, долетіли чотири», – зазначив Жданов.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, вранці Росія обстріляла Київ ракетами Х101, вони доволі сучасні та дорогі. Вартість однієї ракети сягає від $5 млн і вище. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

    Ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з акваторії Каспійського моря. Ракети летять, притискаючись до землі, а це значно ускладнює їх виявлення для наших сил ППО.

    Таких ракет було випущено від чотирьох до шести, наша ППО спрацювала, частину збили.

    Ігнат припустив, що по Черкащині росіяни вже вдарили ракетами типу Х-22. Вони можуть розвивати швидкість приблизно 3 тисяч кілометрів за годину. Запускають їх з дальніх бомбардувальників ТУ-22М3.

    Раніше Росія запускала ракети з Ростовської області чи Чорного моря. Тепер окупанти перекинули ці літаки на північ. Залітаючи в повітряний простір Білорусі, бомбардувальник завдає ударів по північних областях, бо ракета має дальність лише 600 кілометрів.

    Як повідомлялося, окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тис. км.

    Крім того, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Частина ракет, випущених у неділю по Україні, мають низьку точність – експерт