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    Політика

    Швейцарія може надавати консульську підтримку українцям у РФ

    Допомога стане можливою за згоди Кремля - Швейцарія може надавати консульську підтримку українцям у РФ
    Допомога стане можливою за згоди Кремля
    фото з відкритих джерел

    Швейцарське консульство представляє інтереси громадян Грузії у Росії

    Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців, які перебувають на території Росії. Це можливо за згоди Кремля. Про це повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс в інтерв'ю La Liberte.

    «Швейцарія запропонувала свої люб'язності як Україні, так і Росії. Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Зараз ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони», – заявив Кассіс.

    За словами глави Швейцарії, подібну допомогу його країна надає США та Ірану.

    Варто зауважити, що швейцарське консульство також представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки грузинська влада розірвала дипломатичні відносини з Кремлем.

    Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ 24 лютого, у день вторгнення російських військ на територію української держави.

    До слова, раніше Швейцарія дозволила країнам ЄС постачати в Україну деталі для військової техніки.

    Крім того, Швейцарія збирається арештувати активи соратника Януковича.

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    Теги: росія окупанти США Швейцарія війна Україна президент влада окупація #stoprussia
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    Швейцарія може надавати консульську підтримку українцям у РФ