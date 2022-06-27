Швейцарія може надавати консульську підтримку українцям у РФ

Швейцарське консульство представляє інтереси громадян Грузії у Росії

Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців, які перебувають на території Росії. Це можливо за згоди Кремля. Про це повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс в інтерв'ю La Liberte.

«Швейцарія запропонувала свої люб'язності як Україні, так і Росії. Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Зараз ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони», – заявив Кассіс.

За словами глави Швейцарії, подібну допомогу його країна надає США та Ірану.

Варто зауважити, що швейцарське консульство також представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки грузинська влада розірвала дипломатичні відносини з Кремлем.

Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ 24 лютого, у день вторгнення російських військ на територію української держави.

До слова, раніше Швейцарія дозволила країнам ЄС постачати в Україну деталі для військової техніки.

Крім того, Швейцарія збирається арештувати активи соратника Януковича.

Читайте також: