У компанії Boeing вибачилися перед родинами загиблих в авіакатастрофах



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10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, загинули 149 пасажирів і вісім членів екіпажу

Глава Boeing підкреслив, що біль від катастроф завжди буде з компанією і йому, як керівнику з цим «дуже тяжко жити»

Голова ради директорів компанії Boeing Денніс Мюленбург попросив пробачення в рідних людей, які загинули в авіакатастрофах літаків моделі 737 MAX в Ефіопії й Індонезії.

Про це він заявив в інтерв’ю CBS.

«Я прошу пробачення в родин. Ми жахливо почуваємося через ці трагедії, і перепрошуємо за те, що сталося. Це завжди буде з нами», - заявив Мюленбург.

Глава Boeing підкреслив, що біль від катастроф завжди буде з компанією і йому як керівнику з цим «дуже тяжко жити». Мюленбург також пообіцяв зробити літаки компанії безпечнішими в майбутньому.

Нагадаємо, МАУ не планує відмовлятися від Boeing 737 MAX.

Як повідомлялося, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

19 квітня Boeing завершив випробування 737 MAX c оновленим програмним забезпеченням.