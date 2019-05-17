Boeing у празькому аеропорту зачепив крилом хвіст іншого літака



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Йдеться про два літаки Boeing737-800, один з яких прямував до Португалії, інший - до Єгипту

У празькому аеропорту ім. Вацлава Гавела сталася надзвичайна подія - зачепилися два літаки.

Про це повідомляє в своєму Twitter поліція.

«В аеропорту імені Вацлава Гавела в Рузині - стався «конфлікт» двох літаків (обидва на той час перебували на землі). Ніяких травм. Усього лише «удар». На місці працюють аеропортівські пожежники», - йдеться в пості.

ЗМІ повідомляють, що під час руху по стерновій доріжці літак бюджетної авіакомпанії SmartWings зачепив крилом хвостову частину іншого літака того ж перевізника.

За даними інформаційного сайту iDnes, йдеться про два літаки Boeing737-800, один з яких прямував до Португалії, на Мадейру, інший - до Єгипту.

На роботі аеропорту інцидент не позначився. Ступінь пошкодження літаків і тривалість їх можливого ремонту тепер визначають експерти компанії-перевізника.