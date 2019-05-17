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    Boeing у празькому аеропорту зачепив крилом хвіст іншого літака

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    Boeing у празькому аеропорту зачепив крилом хвіст іншого літака

    Йдеться про два літаки Boeing737-800, один з яких прямував до Португалії, інший - до Єгипту

    У празькому аеропорту ім. Вацлава Гавела сталася надзвичайна подія - зачепилися два літаки.

    Про це повідомляє в своєму Twitter поліція.

    «В аеропорту імені Вацлава Гавела в Рузині - стався «конфлікт» двох літаків (обидва на той час перебували на землі). Ніяких травм. Усього лише «удар». На місці працюють аеропортівські пожежники», - йдеться в пості.

    ЗМІ повідомляють, що під час руху по стерновій доріжці літак бюджетної авіакомпанії SmartWings зачепив крилом хвостову частину іншого літака того ж перевізника.

    За даними інформаційного сайту iDnes, йдеться про два літаки Boeing737-800, один з яких прямував до Португалії, на Мадейру, інший - до Єгипту.

    На роботі аеропорту інцидент не позначився. Ступінь пошкодження літаків і тривалість їх можливого ремонту тепер визначають експерти компанії-перевізника.

     

    УДАР літак Boeing
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