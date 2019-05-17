Boeing завершив оновлення програмного забезпечення літаків 737 Mах
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У Boeing переконані, що з оновленим програмним забезпеченням 737 Мах буде «одним з найбезпечніших літаків у світі»
В американській аерокосмічній компанії Boeing заявили про повне оновлення програмного забезпечення літаків 737 Мах. Там також переконують у безпечності своїх літаків.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії.
«Boeing успішно завершив розробку оновленого програмного забезпечення для 737 Мах, провівши також тестування на симуляторі та інженерний випробувальний політ. На даний момент, співробітники компанії налітали більше ніж 360 годин і здійснили 207 польотів на 737 Мах з оновленим програмним забезпеченням MCAS», - сказано у повідомленні.
Крім того, у компанії повідомили, що додаткова інформація вже направлена до Федерального управління цивільної авіації США з повним звітом про результати досліджень. Щойно запит буде розглянутий, компанія обіцяє співпрацювати з адміністрацією задля призначення дати випробувального польоту та подачі повної документації для сертифікації польотів.
«Безпека це наш чіткий пріоритет, тому ми провели всі випробувальні інженерні польоти для оновлення програмного забезпечення та готуємося до фінального сертифікаційного польоту», - заявив голова компанії, президент і виконавчий директор Денніс Муйленбург.
За його словами, у Boeing переконані, що з оновленим програмним забезпеченням 737 Мах буде «одним з найбезпечніших літаків у світі».
«Катастрофи, які сталися, лише посилили нашу відданість цінностям безпеки, якості та чесності, оскільки ми знаємо, що від нашої роботи залежать життя», - підсумував він.
Раніше Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.
Також компанія Boeing досягла «стабільного прогресу» в оновленні програмного забезпечення літаків 737 Max.
Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.
Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.
Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.
Джерело: Громадське