У Латвії стартують військові навчання НАТО Ramstein Legacy 2022

На території Латвії в навчаннях візьмуть участь близько 300 військовослужбовців Повітряних сил

Навчання систем протиповітряної оборони одночасно проходять у Польщі, Литві, Естонії та Латвії

У Латвії з 30 травня по 6 червня проходять міжнародні військові навчання Ramstein Legacy 2022, організовані командуванням Повітряних сил НАТО. Про це повідомляє Delfi.

Навчання відбуватимуться одночасно на території та у повітряному просторі Польщі, Литви, Естонії та Латвії. Їхня мета – розширення співпраці, технічна сумісність та інтеграція сил ППО НАТО до єдиної структури управління ППО.

На території Латвії в навчаннях візьмуть участь близько 300 військовослужбовців Повітряних сил, Сухопутних сил, Земессардзе, а також бійці протиповітряної оборони Італії, Чехії та США.

У навчаннях будуть задіяні літаки військової авіації НАТО, а також системи протиповітряної оборони ближньої дальності, зокрема, RBS-70, Stinger та Avenger.

Як раніше повідомлялося, приблизно 8 тис. військовослужбовців британської армії візьмуть участь у навчаннях по всій Східній Європі в рамках одних із найбільших подібних заходів із часів Холодної війни. Програма навчань передбачає відбиття вторгнення Росії на одну з країн НАТО.