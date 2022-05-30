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    У світі

    У Латвії стартують військові навчання НАТО Ramstein Legacy 2022

    На території Латвії в навчаннях візьмуть участь близько 300 військовослужбовців Повітряних сил - У Латвії стартують військові навчання НАТО Ramstein Legacy 2022
    На території Латвії в навчаннях візьмуть участь близько 300 військовослужбовців Повітряних сил
    фото: armyinform

    Навчання систем протиповітряної оборони одночасно проходять у Польщі, Литві, Естонії та Латвії

    У Латвії з 30 травня по 6 червня проходять міжнародні військові навчання Ramstein Legacy 2022, організовані командуванням Повітряних сил НАТО. Про це повідомляє Delfi.

    Навчання відбуватимуться одночасно на території та у повітряному просторі Польщі, Литви, Естонії та Латвії. Їхня мета – розширення співпраці, технічна сумісність та інтеграція сил ППО НАТО до єдиної структури управління ППО.

    На території Латвії в навчаннях візьмуть участь близько 300 військовослужбовців Повітряних сил, Сухопутних сил, Земессардзе, а також бійці протиповітряної оборони Італії, Чехії та США.

    У навчаннях будуть задіяні літаки військової авіації НАТО, а також системи протиповітряної оборони ближньої дальності, зокрема, RBS-70, Stinger та Avenger.

    Як раніше повідомлялося, приблизно 8 тис. військовослужбовців британської армії візьмуть участь у навчаннях по всій Східній Європі в рамках одних із найбільших подібних заходів із часів Холодної війни. Програма навчань передбачає відбиття вторгнення Росії на одну з країн НАТО.

    Теги: росія окупанти Польща США НАТО війна Латвія військові навчання Литва Україна окупація #stoprussia
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    У Латвії стартують військові навчання НАТО Ramstein Legacy 2022