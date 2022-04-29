НАТО проведе в Європі грандіозні навчання з тисячами військових і техніки

Британські солдати повчаться відбивати вторгнення РФ

Приблизно 8 тис. військовослужбовців британської армії візьмуть участь у навчаннях по всій Східній Європі в рамках одних із найбільших подібних заходів із часів Холодної війни. Програма навчань передбачає відбиття вторгнення Росії на одну з країн НАТО. Про це повідомляє Guardian.

Цього літа десятки танків, сотні автомобілів і бронетранспортерів будуть перекинуті в країни НАТО, що межують з Російською Федерацією, відповідно до планів масштабних навчань. У масштабних навчаннях візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців НАТО й альянсу Об'єднаних експедиційних сил, до якого входять Фінляндія і Швеція.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підкреслив: «Безпека Європи як ніколи важлива. У ході цих навчань наші війська об'єднаються з союзниками та партнерами по НАТО, демонструючи солідарність і силу в рамках одного з найбільших спільних розгортань із часів холодної війни».

Десятки танків і більш як 100 бойових броньованих машин будуть розміщені в країнах Європи – від Фінляндії до Північної Македонії. До британських збройних сил приєднаються десятки тисяч військовослужбовців з країн НАТО і союзників за об'єднаними експедиційними силами, у тому числі з Данії, Ісландії та Норвегії.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що заплановані навчання підвищать здатність британських і фінських військ працювати разом один з одним, «стримуючи російську агресію в Скандинавії і країнах Балтії».

До слова, у середині квітня кораблі НАТО увійшли в Балтійське море.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія повернула в Україну спецназ, аби відновити підготовку українських військ.