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    НАТО проведе в Європі грандіозні навчання з тисячами військових і техніки

    Масштабні навчання пройдуть навесні і влітку - НАТО проведе в Європі грандіозні навчання з тисячами військових і техніки
    Масштабні навчання пройдуть навесні і влітку
    фото: АР

    Британські солдати повчаться відбивати вторгнення РФ

    Приблизно 8 тис. військовослужбовців британської армії візьмуть участь у навчаннях по всій Східній Європі в рамках одних із найбільших подібних заходів із часів Холодної війни. Програма навчань передбачає відбиття вторгнення Росії на одну з країн НАТО. Про це повідомляє Guardian.

    Цього літа десятки танків, сотні автомобілів і бронетранспортерів будуть перекинуті в країни НАТО, що межують з Російською Федерацією, відповідно до планів масштабних навчань. У масштабних навчаннях візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців НАТО й альянсу Об'єднаних експедиційних сил, до якого входять Фінляндія і Швеція.

    Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підкреслив: «Безпека Європи як ніколи важлива. У ході цих навчань наші війська об'єднаються з союзниками та партнерами по НАТО, демонструючи солідарність і силу в рамках одного з найбільших спільних розгортань із часів холодної війни».

    Десятки танків і більш як 100 бойових броньованих машин будуть розміщені в країнах Європи – від Фінляндії до Північної Македонії. До британських збройних сил приєднаються десятки тисяч військовослужбовців з країн НАТО і союзників за об'єднаними експедиційними силами, у тому числі з Данії, Ісландії та Норвегії.

    Міністерство оборони Великобританії заявило, що заплановані навчання підвищать здатність британських і фінських військ працювати разом один з одним, «стримуючи російську агресію в Скандинавії і країнах Балтії».

    До слова, у середині квітня кораблі НАТО увійшли в Балтійське море.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія повернула в Україну спецназ, аби відновити підготовку українських військ.

    Теги: Швеція росія окупанти міністр НАТО війна Фінляндія навчання Україна окупація безпека #stoprussia
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    НАТО проведе в Європі грандіозні навчання з тисячами військових і техніки