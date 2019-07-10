  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Литві вирішили заблокувати пропагандистський сайт Sputnik

    • Розсилка
    Агентство Sputnik Литва спіймали на плагіаті - У Литві вирішили заблокувати пропагандистський сайт Sputnik
    Агентство Sputnik Литва спіймали на плагіаті

    Рішення набере чинності після того, як його затвердить Вільнюський окружний адміністративний суд

    Литовська комісія з радіо і телебачення постановила заборонити доступ до пропагандистського сайту агентства Sputnik Литва через порушення авторського права.

    Про це повідомляється на сайті комісії.

    «З метою захисту авторських прав в інтернеті, 10 липня Литовська комісія з радіо і телебачення (далі - RTCL) ухвалила рішення видати обов'язкові інструкції для постачальників послуг доступу в інтернет, щоб припинити несанкціоноване розголошення захищеного авторським правом контенту на веб-сайті https://sputniknews.lt/», - йдеться в повідомленні.

    3 липня до комісії звернулося Литовське радіо і телебачення, яке повідомило, що Sputnik без дозволу розміщував на своєму сайті публікації порталу LRT.

    «LRT звертався до адміністратора веб-сайту і хостинг-провайдера з проханням видалити незаконно опублікований контент, захищений авторським правом, але його продовжували незаконно публікувати - адміністратор цього веб-сайту продовжував побічно заохочувати користувачів використовувати незаконно опубліковані матеріали, захищені авторським правом. На момент звернення LRT було опубліковано 1464 статті», - пояснював регулятор.

    Литовська комісія з радіо і телебачення постановила видати обов'язкові інструкції постачальникам послуг в інтернеті - заблокувати доступ до сайту Sputnik Литва на території країни.

    Рішення набере чинності після того, як його затвердить Вільнюський окружний адміністративний суд.

    Нагадаємо, у столиці Великобританії Лондоні російських пропагандистів інформаційних агенств RT і Sputnik не пустили на міжнародну конференцію з питань свободи за їхню активну роль в поширенні дезінформації.

    Читайте також
    Росія ЗМІ телебачення суд пропаганда радіо інтернет Литва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ