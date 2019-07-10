У Литві вирішили заблокувати пропагандистський сайт Sputnik



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Агентство Sputnik Литва спіймали на плагіаті

Рішення набере чинності після того, як його затвердить Вільнюський окружний адміністративний суд

Литовська комісія з радіо і телебачення постановила заборонити доступ до пропагандистського сайту агентства Sputnik Литва через порушення авторського права.

Про це повідомляється на сайті комісії.

«З метою захисту авторських прав в інтернеті, 10 липня Литовська комісія з радіо і телебачення (далі - RTCL) ухвалила рішення видати обов'язкові інструкції для постачальників послуг доступу в інтернет, щоб припинити несанкціоноване розголошення захищеного авторським правом контенту на веб-сайті https://sputniknews.lt/», - йдеться в повідомленні.

3 липня до комісії звернулося Литовське радіо і телебачення, яке повідомило, що Sputnik без дозволу розміщував на своєму сайті публікації порталу LRT.

«LRT звертався до адміністратора веб-сайту і хостинг-провайдера з проханням видалити незаконно опублікований контент, захищений авторським правом, але його продовжували незаконно публікувати - адміністратор цього веб-сайту продовжував побічно заохочувати користувачів використовувати незаконно опубліковані матеріали, захищені авторським правом. На момент звернення LRT було опубліковано 1464 статті», - пояснював регулятор.

Литовська комісія з радіо і телебачення постановила видати обов'язкові інструкції постачальникам послуг в інтернеті - заблокувати доступ до сайту Sputnik Литва на території країни.

Рішення набере чинності після того, як його затвердить Вільнюський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, у столиці Великобританії Лондоні російських пропагандистів інформаційних агенств RT і Sputnik не пустили на міжнародну конференцію з питань свободи за їхню активну роль в поширенні дезінформації.