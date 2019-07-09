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    У світі

    У Лондоні російських пропагандистів не пустили на конференцію з питань свободи

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    У посольстві РФ у Лондоні вже заявили про &laquo;політично вмотивовану дискримінацію&raquo; у відношенні RT і Sputnik та подали скаргу до британського МЗС - У Лондоні російських пропагандистів не пустили на конференцію з питань свободи
    У посольстві РФ у Лондоні вже заявили про «політично вмотивовану дискримінацію» у відношенні RT і Sputnik та подали скаргу до британського МЗС

    Ми не акредитували RT і Sputnik через їх активну роль в поширенні дезінформації, - речниця МЗС Великої Британії

    У столиці Великобританії Лондоні російських пропагандистів інформаційних агенств RT і Sputnik не пустили на міжнародну конференцію з питань свободи за їхню активну роль в поширенні дезінформації.

    Про це заявила речниця МЗС Великої Британії, повідомляє BBC.

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    «Ми не акредитували RT і Sputnik через їх активну роль в поширенні дезінформації», - сказала вона.

    За словами речниці, на конференції з питань свободи присутні інші журналісти з РФ.

    Як повідомляє BBC, на самій конференції очікується присутність близько 60 міністрів із різних країн, тисячі журналістів та представників громадянського суспільства.

    У посольстві РФ у Лондоні вже заявили про «політично вмотивовану дискримінацію» у відношенні RT і Sputnik та подали скаргу до британського МЗС.

    Зазначається, що у грудні минулого року британський медіарегулятор Ofcom знайшов кілька порушень у роботі RT під час висвітлення інформації щодо отруєння ексофіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

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