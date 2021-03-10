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    У Литві жінка померла після вакцинації від Covid-19

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    У Литві жінка померла після вакцинації від Covid-19 - У Литві жінка померла після вакцинації від Covid-19
    У Литві жінка померла після вакцинації від Covid-19

    Після вакцинації препаратом Pfizer-BioNTech пацієнтка сказала лікарям, що їй не вистачає повітря

    У литовському місті Паневежисі 80-річна жінка померла після уколу вакциною Pfizer-BioNTech. Вона стала задихатися. На місце прибула швидка, але врятувати пацієнтку не вдалося.

    Про це повідомляє Радіо Литви.

    Зазначається, що у пацієнтки був кардіостимулятор.

    Як розповіла директор міської станції швидкої допомоги Рута Рамошкене, після вакцинації жінка поскаржилася, що їй не вистачає повітря. Медикам врятувати її не вдалося.

    Рамошкене наголосила, що так раптово ефект від вакцини у пацієнтки виявитися не міг.

    «Я думаю, у неї був стрес, були також проблеми зі здоров'ям», – припустила вона.

    Нагадаємо, що кількість нових випадків зараження коронавірусом у Литві більше не знижується, а зростає. Департамент статистики країни заявив про початок третьої хвилі Covid-19.

    До слова, щонайменше дев'ять нових випадків прояву анафілаксії виявлено за добу серед жителів Японії, які пройшли вакцинацію від коронавірусу препаратом американської компанії Pfizer.

    Теги: смерть Литва жінка вакцинація повітря коронавірус
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