В Японії за добу виявили ще дев'ять випадків алергії на вакцину Pfizer

Випадки алергічної реакції зафіксували у жінок у віці від 20 до 50 років

Щонайменше дев'ять нових випадків прояву анафілаксії виявлено за добу серед жителів Японії, які пройшли вакцинацію від коронавірусу препаратом американської компанії Pfizer.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.

Таким чином, загальне число подібних випадків в Японії досягло 17. Відзначається, що випадки алергічної реакції зафіксували у жінок у віці від 20 до 50 років, яким зробили щеплення 8 березня.

Після введення вакцини у пацієнтів виявили такі симптоми, як свербіж, нудота і утруднене дихання.

Лікарі дали їм противоаллергенні препарати, які впоралися з симптомами. При цьому п'ятеро людей були госпіталізовані для подальшого спостереження.

Перший випадок анафілаксії після вакцинації препаратом Pfizer було виявлено в Японії 5 березня. Інцидент стався з жінкою у віці від 30 до 40 років.

Протягом п'яти хвилин після введення вакцини у неї виникли кашель, набряк повік і свербіж по всьому тілу, однак після прийому ліків її стан покращився.

Як повідомлялося, усі члени Кабінету міністрів України зроблять щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield. Під час наради із прем’єром Денисом Шмигалем усі міністри домовилися разом вакцинуватися.

Нагадаємо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб.

«Від початку кампанії щеплено 15758 осіб, з них отримали першу дозу – 15758 осіб», – йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Коронавірус інфо».