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    У світі

    У Мюнхені розпочався 186-й Октоберфест. Очікують 6 млн гостей

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    <p>У Мюнхені розпочався Октоберфест</p> - У Мюнхені розпочався 186-й Октоберфест. Очікують 6 млн гостей

    У Мюнхені розпочався Октоберфест

    Фото DW

    Вхід для відвідувачів фестивалю відкрився ще о 9 годині ранку за місцевим часом

    У Мюнхені в суботу відкрився 186-й фестиваль пива Октоберфест. Опівдні за місцевим часом найбільше народне свято у світі розпочали мер міста Дітер Райтер та прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

    Про це повідомляє DW.

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    Райтер двома ударами вибив корок з першої діжки пива. Потім він набрав та передав перший кухоль Зедеру, який традиційно підіймають за мирний перебіг фестивалю.

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    O‘zapft is! Auf eine friedliche Wiesn! . . . @dieter_reiter_089 #oktoberfest #münchen #munich #fünftejahreszeit #visitmunich #visitbavaria

    Публикация от Oktoberfest (@oktoberfest)

    Утім, вхід для відвідувачів фестивалю відкрився ще о 9 годині ранку за місцевим часом. Фестиваль триватиме до 6 жовтня. Організатори розраховують, що свято відвідають близько шести мільйонів гостей.

    Ціна на пиво порівняно з попереднім роком вже традиційно зросла. Цього року вона збільшилася в середньому на 30 євроцентів і тепер за літровий кухоль пива у наметах броварень просять від 10,80 до 11,80 євро.

    Порядок на фестивалі підтримуватимуть близько 600 поліцейських та сотні охоронців приватних фірм.

    Місце проведення Октоберфесту цього року знову огороджено з міркувань безпеки – на входах здійснюють вибірковий контроль, забороняють проносити рюкзаки та великі сумки. Також збільшили кількість відеокамер спостереження.

    Нагадаємо, 20 вересня у Вінницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім.М.Садовського урочисто розпочався ХХIII міжнародний фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST – 2019, який триватиме протягом 21-22 вересня 2019 року.

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