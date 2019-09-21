На Вінниччині стартував міжнародний фестиваль Vinnytsia jazzfest



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20 вересня у Вінницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім.М.Садовського урочисто розпочався ХХIII міжнародний фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST – 2019, який триватиме протягом 21-22 вересня 2019 року

Протягом трьох днів з ексклюзивними програмами виступлять найкращі зірки світового джазу з 8 країн: України, Польщі, Південно-Африканської Республіки, Ямайки, Ізраїлю, Австрії, Бельгії та Люксембургу. А на феєричному концерті-закритті відбудеться всесвітня прем’єра.

Розпочинаючи фестиваль, заслужений діяч мистецтв України Павло Третьяков подякував усіх присутніх, зазначивши: «Вже двадцять третій раз я виходжу на сцену і дуже хвилююся, тому що хочеться, щоб наш фестиваль був найкращим. Здається, він таким і є, адже у нього є ви – найкраща публіка у світі!»

В урочистому відкритті «Vinnytsia Jazzfest – 2019» взяв участь голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський, зазначивши: «Перше враження, яке я отримав, відвідавши Київський національний театр оперети, справді незабутнє. Я дуже радий, що можу разом з вами розділити це щастя – спостерігати за тим, як національний академічний театр оперети відкриває двадцять третій вінницький джазовий фестиваль. Нехай це стане доброю традицією».

З вітальним словом до присутніх також звернувся ексочільник області Валерій Коровій: «Ми дуже чекали на цей фестиваль та дуже раділи з того, що ми відкриваємо нові сторінки, нові можливості. Я переконаний, що ми повинні дивитися у завтрашній день та просто прагнути бути щасливими».

Щирі побажання висловили арт-продюсер VINNYTSIA JAZZFEST, заслужена артистка України Ірина Френкель та заступник директора Київського національного театру оперети, заслужений працівник культури України Оксана Когут.

Під час урочистої церемонії відкриття джазового фестивалю колективу Київського національного театру оперети було вручено символічний годинник від вдячних вінничан.

Прогресивний джаз-рок, традиційний польський джаз та його найновіші тенденції, інтригуючий energetic neo-bop та запальний latin groove – цього року у дводенній програмі настільки різножанрова палітра, що глядачі сповна відчують усі відтінки багатобарвної джазової музики.

Цьогоріч найстаріший джазовий фестиваль України проходить під гаслом «блискучий». Урочисте відкриття заходу розпочалося «джазовим балом», який став справжнім сюрпризом для глядачів.

Яскравий та видовищний мюзикл «Бал у Савої», сповнений відмінного гумору та пристрастей, зібрав чимало нагород на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, а на «Viata e frumoasa!» у Румунії ця постановка була визнана найкращою виставою за всю історію фестивалю, викликавши такий шалений ажіотаж, що глядачі скуповували навіть «стоячі» місця, аби лише побачити приголомшливе масштабне дійство.

Мюзикл з перших секунд захопив кожного глядача, вражаючи не тільки сюжетом, а й величезною кількістю танців. Відвідувачі побачили надзвичайну добірку блискучих номерів з музичної епохи танго, фокстроту, румби, вальсу та степу.

Генеральний директор та художній керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Струтинський поставив «Бал у Савої» за однойменною оперетою угорського композитора Пала Абрахама, яка з дня прем’єри у 1932 році в Берліні заполонила найпрестижніші сцени по всьому світу.

Дуже яскрава, масштабна, лірична й весела – ця вистава є синонімом високого стилю, витонченості й гармонії, створює прекрасний настрій і з перших секунд захоплює кожного.

За сюжетом шалений каскад кумедних пригод та інтриг, уявних зрад і щасливих примирень розгортається під час церемонії закриття грандіозного кінофестивалю. Блискучі кінозірки, відомі режисери, продюсери, імпресаріо беруть участь у неймовірному шоу на честь вручення головної премії під назвою «Смарагдове серце Амура», що проходить у Гранд Готелі «Савой».

Для яскравого та видовищного забарвлення сцени, а також для того, аби степ був добре чутний глядачам у залі, Київський національний театр оперети замовив спеціальне покриття з небитого кольорового скла зі світлодіодами, один квадратний метр якого може витримати на собі одночасно 10 і більше танцюристів.

А окремим сюрпризом для усіх присутніх став цілий парад надзвичайних барвистих убрань. Спеціально для вистави створена унікальна колекція «Знаки Зодіаку», адже за сюжетом дванадцять знаків Зодіаку вітали гостей балу.

«Бал у Савойї» - приголомшливий мюзикл у стилі «Великого Гетсбі», де одночасно панують вальс, танго, фокстрот, румба і степ.

А вже сьогодні, в залі по вул. Театральна, 13 на вінничан очікують метри світового джазу, що дарують нам насолоду від своїх віртуозних виступів. Далі буде!