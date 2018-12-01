У Молдові готують відставку проросійського президента Додона



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Президент Молдови Ігор Додон

Згідно з головним законом Молдови, для усунення президента треба голоси двох третин депутатів парламенту

В п’ятницю, 30 листопада, голова молдовського парламенту Андріан Канду звернувся до депутатів з проханням підготувати документи про порядок відсторонення від посади президента республіки Ігоря Додона.

Спікер парламенту Молдови зазначив, що депутати можуть ухвалити подібне рішення через «зухвалу поведінку» Додона, який в порушення конституції відмовився підписати і оприлюднити п’ять прийнятих законів.

Згідно з головним законом країни, для усунення президента треба голоси двох третин депутатів парламенту.

Відповідаючи на заперечення про те, що термін повноважень парламенту спливає 30 листопада, Канду вказав, що після цієї дати не можна приймати закони, але приймати постанови народні обранці можуть.

«Парламенту не доведеться приймати закон, щоб відправити президента у відставку, оскільки це можна зробити рішенням законодавчого органу», – підкреслив він.

Крім того, Канду заявив, що вважає Додона незаконним президентом, навіть якщо той має легітимність. Спікер парламенту попросив підготувати інформаційну записку про те, якою є процедура і як складається звернення до Конституційного суду з приводу відставки глави держави.

«Парламент може піднести сюрприз президентові ще до новорічних свят», – додав він.

Нагадаємо, у Молдові депутати Ліберальної партії зареєстрували в парламенті новий законопроект, який пропонує скасувати використання російської мови як застарілої.

Джерело: Интерфакс