Додона в третій раз відсторонили від посади президента Молдови

Президентські повноваження виконуватиме прем'єр-міністр Павло Філіп або спікер парламенту Андріан Канду

Конституційний суд Молдови у п'ятницю, 5 січня, виніс вердикт про тимчасове відсторонення президента Ігоря Додона з посади через його відмову підписати закон про протидію російській телевізійній політичній пропаганді. Це вже третє тимчасове відсторонення президента від посади за останні кілька місяців. Згідно з рішенням інстанції президентські



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Президент Молдови Ігор Додон

Президентські повноваження виконуватиме прем'єр-міністр Павло Філіп або спікер парламенту Андріан Канду

Конституційний суд Молдови у п'ятницю, 5 січня, виніс вердикт про тимчасове відсторонення президента Ігоря Додона з посади через його відмову підписати закон про протидію російській телевізійній політичній пропаганді.

Це вже третє тимчасове відсторонення президента від посади за останні кілька місяців.

Згідно з рішенням інстанції президентські повноваження щодо підписання закону про заборону російської політичної пропаганди виконуватиме прем'єр-міністр Павло Філіп або спікер парламенту Андріан Канду.

Трьома днями раніше, 2 січня, президент Ігор Додон також був тимчасово відсторонений від посади через відмову підписати указ про нові призначення в уряді під керівництвом Павла Філіпа. Очікується, що найближчим часом відповідний указ підпише спікер парламенту, який і прийматиме у нових міністрів і віце-прем'єрів присягу, після чого повноваження президента будуть знову повернуті Ігорю Додону. Аналогічне рішення діятиме і щодо відсторонення Додона у зв'язку з відмовою підписати закон про протидію російській пропаганді.

Вперше Додона було тимчасово відсторонено від посади у жовтні 2017 року, коли він відмовився підписати указ про призначення міністром оборони Еуджена Стурзи.