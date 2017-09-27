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    Додона в третій раз відсторонили від посади президента Молдови

    Президентські повноваження виконуватиме прем'єр-міністр Павло Філіп або спікер парламенту Андріан Канду
    Конституційний суд Молдови у п'ятницю, 5 січня, виніс вердикт про тимчасове відсторонення президента Ігоря Додона з посади через його відмову підписати закон про протидію російській телевізійній політичній пропаганді. Це вже третє тимчасове відсторонення президента від посади за останні кілька місяців. Згідно з рішенням інстанції президентські
    • Сьогодні, 13:06
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    Президент Молдови Ігор Додон
    Президент Молдови Ігор Додон

    Президентські повноваження виконуватиме прем'єр-міністр Павло Філіп або спікер парламенту Андріан Канду

    Конституційний суд Молдови у п'ятницю, 5 січня, виніс вердикт про тимчасове відсторонення президента Ігоря Додона з посади через його відмову підписати закон про протидію російській телевізійній політичній пропаганді.

    Це вже третє тимчасове відсторонення президента від посади за останні кілька місяців.

    Згідно з рішенням інстанції президентські повноваження щодо підписання закону про заборону російської політичної пропаганди виконуватиме прем'єр-міністр Павло Філіп або спікер парламенту Андріан Канду.

    Трьома днями раніше, 2 січня, президент Ігор Додон також був тимчасово відсторонений від посади через відмову підписати указ про нові призначення в уряді під керівництвом Павла Філіпа. Очікується, що найближчим часом відповідний указ підпише спікер парламенту, який і прийматиме у нових міністрів і віце-прем'єрів присягу, після чого повноваження президента будуть знову повернуті Ігорю Додону. Аналогічне рішення діятиме і щодо відсторонення Додона у зв'язку з відмовою підписати закон про протидію російській пропаганді.

    Вперше Додона було тимчасово відсторонено від посади у жовтні 2017 року, коли він відмовився підписати указ про призначення міністром оборони Еуджена Стурзи.

     

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