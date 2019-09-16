У Молдові затримали двох депутаток парламенту через звинувачення в корупції
Марину Таубер і Регіну Апостолову позбавили депутатської недоторканості
Депутатки є фігурантами гучної кримінальної справи про розкрадання понад $1 мільярда з банківської системи Молдови
Працівники Національного центру боротьби з корупцією затримали членів парламенту Молдови від партії «Шора» Марину Таубер і Регіну Апостолову.
Як пише «Укрінформ», перед цим парламент Молдови задовольнив запит генеральної прокуратури про позбавлення Таубер і Апостолової депутатської недоторканності.
За даними генпрокуратури, Таубер і Апостолова є фігурантами гучної кримінальної справи про розкрадання понад $1 мільярда з банківської системи Молдови.
Депутаток затримали в місті Оргіїв, причому місцеві мешканці спробували перешкодити цьому.
Таубер і Апостолову доставили в Національний центр боротьби з корупцією, де вони мають дати свідчення.