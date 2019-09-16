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    У світі

    У Молдові затримали двох депутаток парламенту через звинувачення в корупції

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    <p>Марину Таубер і Регіну Апостолову позбавили депутатської недоторканості</p> - У Молдові затримали двох депутаток парламенту через звинувачення в корупції

    Марину Таубер і Регіну Апостолову позбавили депутатської недоторканості

    Депутатки є фігурантами гучної кримінальної справи про розкрадання понад $1 мільярда з банківської системи Молдови

    Працівники Національного центру боротьби з корупцією затримали членів парламенту Молдови від партії «Шора» Марину Таубер і Регіну Апостолову.

    Як пише «Укрінформ», перед цим парламент Молдови задовольнив запит генеральної прокуратури про позбавлення Таубер і Апостолової депутатської недоторканності.

    За даними генпрокуратури, Таубер і Апостолова є фігурантами гучної кримінальної справи про розкрадання понад $1 мільярда з банківської системи Молдови.

    Депутаток затримали в місті Оргіїв, причому місцеві мешканці спробували перешкодити цьому.

    Таубер і Апостолову доставили в Національний центр боротьби з корупцією, де вони мають дати свідчення.

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