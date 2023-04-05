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У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)
фото: росЗМІ

Пожежа сталася на третьому поверсі

У Москві горить будівля міністерства оборони РФ. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в екстрених службах міста.

За словами очевидців, пожежа сталася у будинку Апраксиних. Попередньо, джерело загоряння знаходиться в кабінеті на 5 поверсі. На місці працюють екстрені служби. Зауважимо, що будівля знаходиться менше ніж в 500 метрах від російського Кремля.

 

На місці події працюють пожежні бригади. Відомо, що пожежі присвоєно другий рівень небезпеки. Очевидці повідомляють, що з вікон будівлі валить густий дим та видно полум'я.

Раніше повідомлялося, що у Росії спалахнула масштабна пожежа на заводі.Також 25 березня, у Воскресенську Московської області РФ розпочалася пожежа на металургійному заводі «Фрегат». Зайнявся один із цехів.

Теги: пожежа Міноборони Міноборони РФ

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