У Росії масштабна пожежа на заводі: деталі (фото, відео)
Площа займання становить 3 тис. кв. м
У Арамілі Свердловської області РФ вирує сильна пожежа на заводі. Вранці спалахнув лакофарбний цех. Площа пожежі вже становить 3 тис. кв. м. Про це повідомляє місцеве російське видання.
МНС Росії зауважило, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів із будівлі самостійно евакуювалися 110 осіб. Гасіння ускладнюється загрозою поширення полум'я на склад із легкозаймистою рідиною.
Чорний дим видно за кілометри. Відомо, що палає науково-виробничий комплекс, який виготовляє лакофарбові матеріали для промислового застосування та вогнезахисних фарб.
Холдинг працює з такими російськими компаніями, як «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос» та іншими.
Раніше повідомлялося, що у центрі Москви спалахнув готель.
До цього, у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі. Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів.
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