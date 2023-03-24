У Росії масштабна пожежа на заводі: деталі (фото, відео)

Площа займання становить 3 тис. кв. м

У Арамілі Свердловської області РФ вирує сильна пожежа на заводі. Вранці спалахнув лакофарбний цех. Площа пожежі вже становить 3 тис. кв. м. Про це повідомляє місцеве російське видання.

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МНС Росії зауважило, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів із будівлі самостійно евакуювалися 110 осіб. Гасіння ускладнюється загрозою поширення полум'я на склад із легкозаймистою рідиною.

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Чорний дим видно за кілометри. Відомо, що палає науково-виробничий комплекс, який виготовляє лакофарбові матеріали для промислового застосування та вогнезахисних фарб.

Холдинг працює з такими російськими компаніями, як «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос» та іншими.

Раніше повідомлялося, що у центрі Москви спалахнув готель.

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До цього, у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі. Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів.