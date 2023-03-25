Під Москвою спалахнув найбільший у Росії металургійний завод

Жовте світло від пожежі на металургійному заводі «Фрегат» у Підмосков'ї

За словами очевидців, у районі, де сталася пожежа, практично неможливо дихати

Сьогодні, 25 березня, у Воскресенську Московської області РФ розпочалася пожежа на металургійному заводі «Фрегат». Зайнявся один із цехів. Про це заявили в російському МНС, передає «Інтерфакс».

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«На вулиці Кірова, будинок 3, будівля 6, сталося займання у цеху акумуляторів», – наводить видання заяву міністерства.

Водночас зазначається, що будівля, у якій розпочалася пожежа, металокаркасна.

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Як зазначає російське видання MSK1.RU з посиланням на слова очевидців, у районі, де сталася пожежа, практично неможливо дихати. Через те, що горить виробнича металокаркасна будівля, їдкий запах поширюється навколо.

«Їдкий запах усюди. Все як жовте», – розповів мешканець Воскресенська у коментарі виданню.

Пізніше видання повідомило, що пожежа локалізована на площі 100 квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зауважимо, що завод «Фрегат» – найбільший у Росії металургійний завод, спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Улітку минулого року він призупинив діяльність.

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Нагадаємо, що в Ростовській області РФ сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією.

До слова, 24 березня в Арамілі Свердловської області РФ виникла сильна пожежа на заводі. Вранці спалахнув лакофарбний цех.