Під Москвою спалахнув найбільший у Росії металургійний завод
За словами очевидців, у районі, де сталася пожежа, практично неможливо дихати
Сьогодні, 25 березня, у Воскресенську Московської області РФ розпочалася пожежа на металургійному заводі «Фрегат». Зайнявся один із цехів. Про це заявили в російському МНС, передає «Інтерфакс».
«На вулиці Кірова, будинок 3, будівля 6, сталося займання у цеху акумуляторів», – наводить видання заяву міністерства.
Водночас зазначається, що будівля, у якій розпочалася пожежа, металокаркасна.
Як зазначає російське видання MSK1.RU з посиланням на слова очевидців, у районі, де сталася пожежа, практично неможливо дихати. Через те, що горить виробнича металокаркасна будівля, їдкий запах поширюється навколо.
«Їдкий запах усюди. Все як жовте», – розповів мешканець Воскресенська у коментарі виданню.
Пізніше видання повідомило, що пожежа локалізована на площі 100 квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Зауважимо, що завод «Фрегат» – найбільший у Росії металургійний завод, спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Улітку минулого року він призупинив діяльність.
Нагадаємо, що в Ростовській області РФ сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією.
До слова, 24 березня в Арамілі Свердловської області РФ виникла сильна пожежа на заводі. Вранці спалахнув лакофарбний цех.
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