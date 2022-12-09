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У Москві спалахнув торговий центр «Мега Хімки» (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Москві спалахнув торговий центр «Мега Хімки» (відео)
У Москві сплалахнула пожежа у торговельному центрі
фото із відкритих джерел

Причина займання поки що не називається

У Москві сталася пожежа у торговому центрі «Мега Хімки» на Ленінградському шосе. Про це повідомили російські ЗМІ.

Площа пожежі становить 250 квадратних метрів, їй надано четвертий рівень складності. 

Причина займання поки що не називається. Проте за попередньою інформацією спалахнула покрівля гіпермаркету «Обі».

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у Сербії на одному з цехів фабрики Zastava oružje з виробництва зброї ввечері 30 листопада спалахнула пожежа. У результаті інциденту згоріло близько 400 кв. м даху та цокольний поверх промислової будівлі.

Теги: пожежа росія Москва

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