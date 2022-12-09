У Москві спалахнув торговий центр «Мега Хімки» (відео)

У Москві сплалахнула пожежа у торговельному центрі

Причина займання поки що не називається

У Москві сталася пожежа у торговому центрі «Мега Хімки» на Ленінградському шосе. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Площа пожежі становить 250 квадратних метрів, їй надано четвертий рівень складності.

Причина займання поки що не називається. Проте за попередньою інформацією спалахнула покрівля гіпермаркету «Обі».

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Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у Сербії на одному з цехів фабрики Zastava oružje з виробництва зброї ввечері 30 листопада спалахнула пожежа. У результаті інциденту згоріло близько 400 кв. м даху та цокольний поверх промислової будівлі.