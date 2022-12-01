У Сербії горіло найбільше підприємство з виробництва зброї (фото)

У результаті пожежі ніхто не постраждав

У Сербії на одному з цехів фабрики Zastava oružje з виробництва зброї ввечері 30 листопада спалахнула пожежа. У результаті інциденту згоріло близько 400 кв. м даху та цокольний поверх промислової будівлі. Про це повідомляє «Балканський оглядач».

Повідомлення про пожежу на збройовому підприємстві надійшло о 21:20, її локалізували через п'ятдесят хвилин і повністю ліквідували близько 23:30, повідомив журналістам Зоран Кочович, голова Управління з надзвичайних ситуацій. У гасінні брали участь 12 пожежників на сім машинах.

У гасінні брали участь 12 пожежників та сім машин

Швидке та ефективне втручання вогнеборців запобігло поширенню вогню на інші будівлі збройового заводу, зазначається в повідомленні.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Серед продукції фабрики, що горіла - пістолети, гвинтівки, автомати, кулемети та гранатомети

Zastava oružje – найбільша та найвідоміша сербська компанія – виробник вогнепальної зброї. Базується у місті Крагуєваць. Підприємство засновано у 1853 році.

Серед продукції фабрики – пістолети, гвинтівки, автомати, кулемети та гранатомети.

Нагадаємо, у Росії горів найбільший нафтохімічний комбінат. Як повідомлялося, пожежа на заводі в Китаї забрала життя 36 людей