У Москві «замінували» два вокзали і два СІЗО



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Наразі прийшли повідомлення про загрози вибухів на Київському і Ярославському вокзалі, СІЗО №4 та №5

Інформація про мінування уточнюється силовиками

Екстрені служби Москви перевіряють два вокзали і два слідчі ізолятори після надходження анонімних повідомлень про загрозу вибуху. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на джерело.

«Наразі прийшли повідомлення про загрози вибухів на Київському і Ярославському вокзалі, СІЗО №4 та №5», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, дана інформація перевіряється.

Як повідомлялося, наприкінці січня - початку лютого в багатьох регіонах РФ проводилися масові евакуації через сотні повідомлень про «мінування». Жодне з цих повідомлень підтверджене не було.

Нагадаємо, 14 лютого у московському аеропорту зіткнулися два літаки.