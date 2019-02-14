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    У світі

    У Москві «замінували» два вокзали і два СІЗО

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    Наразі прийшли повідомлення про загрози вибухів на Київському і Ярославському вокзалі, СІЗО №4 та №5 - У Москві «замінували» два вокзали і два СІЗО
    Наразі прийшли повідомлення про загрози вибухів на Київському і Ярославському вокзалі, СІЗО №4 та №5

    Інформація про мінування уточнюється силовиками

    Екстрені служби Москви перевіряють два вокзали і два слідчі ізолятори після надходження анонімних повідомлень про загрозу вибуху. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на джерело.

    «Наразі прийшли повідомлення про загрози вибухів на Київському і Ярославському вокзалі, СІЗО №4 та №5», - сказав співрозмовник агентства.

    За його словами, дана інформація перевіряється.

    Як повідомлялося, наприкінці січня - початку лютого в багатьох регіонах РФ проводилися масові евакуації через сотні повідомлень про «мінування». Жодне з цих повідомлень підтверджене не було.

    Нагадаємо, 14 лютого у московському аеропорту зіткнулися два літаки.

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