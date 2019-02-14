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    У московському аеропорту зіткнулися два літаки

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    У Внуково 14 лютого зіткнулися два літаки - Аzur і &laquo;Россия&raquo; - У московському аеропорту зіткнулися два літаки
    У Внуково 14 лютого зіткнулися два літаки - Аzur і «Россия»

    В результаті зіткнення у одного літака пошкоджено правий вінглет, у другого - стабілізатор

    У міжнародному аеропорту «Внуково», одному з чотирьох основних аеропортів Москви і Московської області РФ, зіткнулися два літаки - компанії Аzur і «Россия», передає Telegram-канал Mash.

    «У Внуково зіткнулися два літаки - Аzur і «Россия», - пише канал.

    За інформацією каналу, Boeing 767, що належить першій авіакомпанії, при буксируванні зіткнувся з лайнером «России». В результаті у одного літака пошкоджено правий вінглет, у другого - стабілізатор.

    Повідомляється, що у лайнерах не було пасажирів.

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    Boeing компанії Аzur стояв на четвертій стоянці, літак «Росії» був на буксируванні.

    Про постраждалих не повідомлялося.

    Напередодні у найбільшому аеропорту Нідерландів зіткнулися два авіалайнери з пасажирами. 

    6 лютого в московському аеропорту «Домодєдово» пасажирський Superjet 100 після посадки через занесення при маневрі на льоду пошкодив крило.

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