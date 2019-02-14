У московському аеропорту зіткнулися два літаки
-
Розсилка
В результаті зіткнення у одного літака пошкоджено правий вінглет, у другого - стабілізатор
У міжнародному аеропорту «Внуково», одному з чотирьох основних аеропортів Москви і Московської області РФ, зіткнулися два літаки - компанії Аzur і «Россия», передає Telegram-канал Mash.
«У Внуково зіткнулися два літаки - Аzur і «Россия», - пише канал.
За інформацією каналу, Boeing 767, що належить першій авіакомпанії, при буксируванні зіткнувся з лайнером «России». В результаті у одного літака пошкоджено правий вінглет, у другого - стабілізатор.
Повідомляється, що у лайнерах не було пасажирів.
Boeing компанії Аzur стояв на четвертій стоянці, літак «Росії» був на буксируванні.
Про постраждалих не повідомлялося.
Напередодні у найбільшому аеропорту Нідерландів зіткнулися два авіалайнери з пасажирами.
6 лютого в московському аеропорту «Домодєдово» пасажирський Superjet 100 після посадки через занесення при маневрі на льоду пошкодив крило.