У Москві затримали Навального
- Сьогодні, 13:59
-
Розсилка
Навального затримали на підході до Пушкінської площі
Поліцейські затримали російського опозиційного політика Олексія Навального на Тверській вулиці в Москві під час акції «Страйк виборців». Ще до затримання Навальний звернувся до прихильників, сказавши, що його «відбивати [у поліції] не треба».
Навального затримали на підході до Пушкінської площі, перед цим він протягом декількох хвилин йшов в натовпі прихильників по узбіччю Тверської вулиці.
Залержание @navalny pic.twitter.com/mP9pNa3nUX— Грани.Ру (@GraniTweet) January 28, 2018
Раніше на акціях «Страйк виборців» по всій Росії 28 січня затримали близько 90 осіб. До затримання Навального в Москві поліція не затримувала інших активістів на Тверській вулиці.
Вранці поліція прийшла в офіс Фонду боротьби з корупцією. Поліцейські випиляли замок на дверях болгаркою.
Сьогодні, 28 січня, прихильники Навального проводять всеросійський страйк виборців через недопуск політика до президентських виборів. Влада Москви назвали акцію неправомірною і пообіцяла жорстко припиняти порушення громадського порядку.
Джерело: Медуза