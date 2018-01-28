У Москві затримали Навального

Навального затримали на підході до Пушкінської площі

Поліцейські затримали російського опозиційного політика Олексія Навального на Тверській вулиці в Москві під час акції «Страйк виборців». Ще до затримання Навальний звернувся до прихильників, сказавши, що його «відбивати [у поліції] не треба». Навального затримали на підході до Пушкінської площі, перед цим він протягом



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Навальний на акції в Москві 28 лютого

Навального затримали на підході до Пушкінської площі

Поліцейські затримали російського опозиційного політика Олексія Навального на Тверській вулиці в Москві під час акції «Страйк виборців». Ще до затримання Навальний звернувся до прихильників, сказавши, що його «відбивати [у поліції] не треба».

Навального затримали на підході до Пушкінської площі, перед цим він протягом декількох хвилин йшов в натовпі прихильників по узбіччю Тверської вулиці.

Раніше на акціях «Страйк виборців» по всій Росії 28 січня затримали близько 90 осіб. До затримання Навального в Москві поліція не затримувала інших активістів на Тверській вулиці.

Вранці поліція прийшла в офіс Фонду боротьби з корупцією. Поліцейські випиляли замок на дверях болгаркою.

Сьогодні, 28 січня, прихильники Навального проводять всеросійський страйк виборців через недопуск політика до президентських виборів. Влада Москви назвали акцію неправомірною і пообіцяла жорстко припиняти порушення громадського порядку.

Джерело: Медуза