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    У світі

    У М'янмі військові ввели надзвичайний стан

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    США стурбовані ситуацій в М'янмі

    Військові в М'янмі оголосили надзвичайний стан в країні терміном на рік після затримання керівників держави. В країні були затримані президент Він Мін і лідер правлячої партії «Національна ліга за демократію» Аун Сан Су Чжі.

    Про це повідомляє Xinhua з посиланням на заяву, яке транслювалося по армійському телеканалу М'янми.

    Раніше ЗМІ повідомили, що в М'янмі затримано президент країни Він Мін і лідер правлячої партії «Національна ліга за демократію» Аун Сан Су Чжі, яка також займає пост державного радника.

    Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що США стурбовані ситуацій в М'янмі і загрожують наслідками для тих, хто заарештував політичних лідерів країни.

    Сьогодні мало відбутися перше засідання нового складу парламенту М'янми. За підсумками виборів у листопаді 2020 року «Національна ліга за демократію» отримала переважну більшість голосів.

    Військові, які протягом десятиліть керували країною, заявили про махінації під час голосування.

    В останні дні збройні сили почали спростовувати повідомлення про підготовку захоплення влади. Зараз в країні не працюють ТБ і радіо. Reuters з посиланням на очевидців повідомляє, що біля будівлі адміністрації Янгона помічені солдати і військова техніка.

    Теги: США партії військові надзвичайний стан президент
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