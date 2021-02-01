У М'янмі затримали президента країни
Крім того, в країні були затримані ще кілька членів політичної сили
Про це повідомляє Reuters.
Дана інформація була надана представником керівної партії «Національна ліга за демократію».
Крім того, в країні були затримані ще кілька членів політичної сили.
Прес-секретар партії Міо Ньюнт звернувся до громадян із закликом не реагувати на провокації та діяти в рамках закону.
«З огляду на поточну ситуацію, ми припускаємо, що військові знаходяться в процесі організації державного перевороту», - сказав він пізніше агентству AFP.
Бі-бі-сі повідомляє, що в столиці країни Нейпідо недоступні телефонний і інтернет-зв'язок. За словами кореспондента видання, на вулицях Нейпідо і найбільшого міста Янгон помічені солдати.
Раніше в ЗМІ поширилася інформація про підготовку держперевороту після ескалацію напруженості між цивільним урядом і армією.