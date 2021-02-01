У М'янмі затримали президента країни

У М'янмі в результаті військового перевороту була затримана фактичний керівник країни Аун Сан Су Чжі

Крім того, в країні були затримані ще кілька членів політичної сили

У М'янмі невідомими були затримані президент країни Вин Мьїн, а також держрадник Аун Сан Су Чжию. Вона фактично очолює уряд.

Про це повідомляє Reuters.

Дана інформація була надана представником керівної партії «Національна ліга за демократію».

Крім того, в країні були затримані ще кілька членів політичної сили.

Прес-секретар партії Міо Ньюнт звернувся до громадян із закликом не реагувати на провокації та діяти в рамках закону.

«З огляду на поточну ситуацію, ми припускаємо, що військові знаходяться в процесі організації державного перевороту», - сказав він пізніше агентству AFP.

Бі-бі-сі повідомляє, що в столиці країни Нейпідо недоступні телефонний і інтернет-зв'язок. За словами кореспондента видання, на вулицях Нейпідо і найбільшого міста Янгон помічені солдати.

Раніше в ЗМІ поширилася інформація про підготовку держперевороту після ескалацію напруженості між цивільним урядом і армією.