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    У світі

    У М'янмі затримали президента країни

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    У М'янмі в результаті військового перевороту була затримана фактичний керівник країни Аун Сан Су Чжі - У М'янмі затримали президента країни
    У М'янмі в результаті військового перевороту була затримана фактичний керівник країни Аун Сан Су Чжі

    Крім того, в країні були затримані ще кілька членів політичної сили

    У М'янмі невідомими були затримані президент країни Вин Мьїн, а також держрадник Аун Сан Су Чжию. Вона фактично очолює уряд.

    Про це повідомляє Reuters.

    Дана інформація була надана представником керівної партії «Національна ліга за демократію».

    Крім того, в країні були затримані ще кілька членів політичної сили.

    Прес-секретар партії Міо Ньюнт звернувся до громадян із закликом не реагувати на провокації та діяти в рамках закону.

    «З огляду на поточну ситуацію, ми припускаємо, що військові знаходяться в процесі організації державного перевороту», - сказав він пізніше агентству AFP.

    Бі-бі-сі повідомляє, що в столиці країни Нейпідо недоступні телефонний і інтернет-зв'язок. За словами кореспондента видання, на вулицях Нейпідо і найбільшого міста Янгон помічені солдати.

    Раніше в ЗМІ поширилася інформація про підготовку держперевороту після ескалацію напруженості між цивільним урядом і армією.

    Теги: ЗМІ партії військові президент уряд
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