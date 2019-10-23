У Польщі судитимуть бізнесвумен за смерть українця



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36-річний Василь Чорней, родом з Прикарпаття, працював на підприємстві з виробництва трун неподалік міста Новий Томишль

Позбавиться від тіла власниці фірми допомагав інший українець

Громадянку Польщі збираються судити за смерть українця. Прокуратура звинувачує власницю фірми в тому, що вона не надала своєму співробітникові допомогу. Про це повідомляє ТСН.

Так, 36-річний громадянин України Василь Черней, який родом з Прикарпаття, працював на підприємстві з виробництва трун недалеко від міста Новий Томишль.

Під час робочої зміни йому стало погано. Однак власниця фірми заборонила викликати медиків, і веліла всім робочим йти додому. Тіло Василя на наступний же день знайшли за 125 кілометрів від його місця роботи. Потім з'ясувалося, що позбутися від тіла їй допомагав інший нелегальний працівник з Прикарпаття. Він проходить у справі другим винуватцем.

Співучасник злочину одразу зізнався у скоєному і заявив, що діяв під тиском. Тому чоловікові можуть пом'якшити покарання.

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«Суд отримав обвинувальний акт проти пані Гражини. Вона звинувачується в ненаданні допомоги 12 червня українському громадянину Василю Чорнею, який працював на її підприємстві. Інший громадянин України, також серед обвинувачених. Йому інкримінують перешкоджання правосуддю і покривання злочину», - розповів представник прокуратури Міхал Сметковский.