Киянин привласнив майже пів мільйона гривень з рахунків померлої кримчанки



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Поліція викрила та затримала 25-річного шахрая Фото: Нацполіція

Зловмисник звернувся до банківських установ із підробленою довіреністю від імені жінки

Слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві спільно з працівниками управління захисту економіки та прокуратури міста Києва викрили та затримали 25-річного киянина, який шахрайським шляхом заволодів депозитами померлої кілька років тому кримчанки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Для здійснення злочинних намірів правопорушник надав банку підроблену довіреність від імені клієнтки, яка проживала у Криму та кілька років тому померла, розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління столичного главку поліції Олег Кисельов.

«Працівники банку, не знаючи про злочинні наміри чоловіка, видали йому 400 тисяч гривень, оскільки за документами він мав право на отримання гарантованих вкладів від імені довірителя. У подальшому він поклав вказану суму на депозитний рахунок на своє ім’я. Правопорушнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі», - повідомив правоохоронець.

Слідчі звернулись до суду із клопотанням про обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також поліцейські перевіряють інформацію про причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів за подібною схемою.

Нагадаємо, нещодавно у Києві засуджено до 5 років позбавлення волі шахрая, який ошукав 8 потерпілих, розміщуючи оголошення про продаж неіснуючих товарів.