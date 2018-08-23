У Німеччині заарештували підозрюваного в тероризмі росіянина



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Німецькі поліцейські

За даними ЗМІ, Магомед-Алі є вихідцем з Чеченської Республіки

Слідчий суддя Федеральної судової палати Німеччини ухвалив рішення щодо попереднього ув'язнення громадянина Росії Магомеда-Алі С.

Про це в четвер повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, пише DW.

Повідомляється, що, за даними Der Spiegel, Магомед-Алі є вихідцем з Чеченської Республіки.

Крім того, правоохоронці здійснили обшук у його квартирі та знайшли значну кількість вибухівки. Його підозрюють у підготовці терористичного акту за змовою з Клементом Б., який був заарештований у квітні 2017 року у Франції.

Арешт росіянина було здійснено в межах розслідування проти Клемента Б., який мав намір здійснити теракт у Франції зі спільником.

Нагадаємо, вчора в Німеччині затримали 31-річного громадянина Росії, який збирався влаштувати вибух.