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    У світі

    У Німеччині заарештували підозрюваного в тероризмі росіянина

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    Німецькі поліцейські - У Німеччині заарештували підозрюваного в тероризмі росіянина
    Німецькі поліцейські

    За даними ЗМІ, Магомед-Алі є вихідцем з Чеченської Республіки

    Слідчий суддя Федеральної судової палати Німеччини ухвалив рішення щодо попереднього ув'язнення громадянина Росії Магомеда-Алі С.

    Про це в четвер повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, пише DW.

    Повідомляється, що, за даними Der Spiegel, Магомед-Алі є вихідцем з Чеченської Республіки.

    Крім того, правоохоронці здійснили обшук у його квартирі та знайшли значну кількість вибухівки. Його підозрюють у підготовці терористичного акту за змовою з Клементом Б., який був заарештований у квітні 2017 року у Франції. 

    Арешт росіянина було здійснено в межах розслідування проти Клемента Б., який мав намір здійснити теракт у Франції зі спільником.

    Нагадаємо, вчора в Німеччині затримали 31-річного громадянина Росії, який збирався влаштувати вибух.

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