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    У Берліні затримали росіянина за підготовку вибуху

    • Розсилка
    У Берліні затримали росіянина за підготовку вибуху

    23 серпня німецький суд розгляне питання про арешт росіянина

    В Німеччині затримали 31-річного громадянина Росії Магомеда-Алі С. (його фамілія не розкривається), який збирався влаштувати вибух. Про це повідомляє генпрокуратура Німеччини.

    У відомстві  відзначили, що провели обшуки в квартирі підозрілого. 23 серпня суд розгляне питання про його арешт.

    Росіян обвинувачують у підготовці до акту насилля, що загрожує державі, а також у підготовці до вибуху. За версією прокуратури, росіянин і людина на ім’я Клемент Б. в жовтні 2016 року збиралися влаштувати вибух у невстановленому місці в Німеччині. Відомо, що в своїй квартирі вони зберігали вибухову речовину триацетон трипероксид. Їхнім планам завадила превентивна акція поліції відносно Магомеда-Алі.

    Злякавшись обшуків у квартирі, чоловіки розділилися - Магомед-Алі залишився в Берліні, а його співвітчизник в кінці жовтня 2016 року переїхав до Франції.

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    Затримані раніше Франції Клемент Баур і Махеджен Мерабет. Фото: theguardian.com

    У вересені 2017 року Клемента Б. затримали в Марселі разом з іншим пособником за підготовку вибуху.

    Джерело: Медуза

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