У Берліні затримали росіянина за підготовку вибуху



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23 серпня німецький суд розгляне питання про арешт росіянина

В Німеччині затримали 31-річного громадянина Росії Магомеда-Алі С. (його фамілія не розкривається), який збирався влаштувати вибух. Про це повідомляє генпрокуратура Німеччини.

У відомстві відзначили, що провели обшуки в квартирі підозрілого. 23 серпня суд розгляне питання про його арешт.

Росіян обвинувачують у підготовці до акту насилля, що загрожує державі, а також у підготовці до вибуху. За версією прокуратури, росіянин і людина на ім’я Клемент Б. в жовтні 2016 року збиралися влаштувати вибух у невстановленому місці в Німеччині. Відомо, що в своїй квартирі вони зберігали вибухову речовину триацетон трипероксид. Їхнім планам завадила превентивна акція поліції відносно Магомеда-Алі.

Злякавшись обшуків у квартирі, чоловіки розділилися - Магомед-Алі залишився в Берліні, а його співвітчизник в кінці жовтня 2016 року переїхав до Франції.

Затримані раніше Франції Клемент Баур і Махеджен Мерабет. Фото: theguardian.com

У вересені 2017 року Клемента Б. затримали в Марселі разом з іншим пособником за підготовку вибуху.

Джерело: Медуза