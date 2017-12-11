У Німеччині зростає протидія формуванню «великої коаліції»

Серед соціал-демократів Німеччини зростає опозиція «великій коаліції»

Противники створення нової «великої коаліції» консерваторів та соціал-демократів у суботу, 13 січня активно критикують переговорний процес між ХДС/ХСС та СДПН. Останні напередодні завершили попередні перемовини, підготували чернетку спільної угоди та відкрили шлях формальному діалогу щодо формування більшості у Бундестазі. Правління



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Серед соціал-демократів Німеччини зростає опозиція «великій коаліції»

Противники створення нової «великої коаліції» консерваторів та соціал-демократів у суботу, 13 січня активно критикують переговорний процес між ХДС/ХСС та СДПН. Останні напередодні завершили попередні перемовини, підготували чернетку спільної угоди та відкрили шлях формальному діалогу щодо формування більшості у Бундестазі.

Правління СДПН схвалило переговори з християнськими демократами. Утім, у партії, яка показала напрочуд погані результати на вересневих виборах, не всі цим задоволені. За тиждень до з'їзду політсили, яка також має схвалити створення «великої коаліції», «проти» закликав голосувати, зокрема, лідер молодіжного крила соціал-демократів Jusos, Кевін Кюнерт. Він наголошує, що у чернетці угоди проігноровані важливі передвиборчі тези СДПН, інформує Reuters.

У східнонімецькій землі Саксонія-Ангальт місцева СДПН взагалі проголосувала проти створення нової «великої коаліції». Незадоволені поточним перебігом подій також і в Гессені, де земельне об'єднання партії закликало «усунути недоліки» у переговорах, повідомляє агенція новин dpa.

Ідеться серед іншого про позиції щодо охорони здоров'я, податків та ринку праці. Соціал-демократи у Північному Рейні-Вестфалії, де СДПН вперше за багато років втратила владу, також проти повторення «великої коаліції». Низка земельних посадовців від партії також скептично оцінює перспективи входження до більшості. Натомість екс-лідер СДПН, міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель закликає однопартійців до «компромісів».

Нагадаємо, майже половина німецьких громадян вважають, що канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна піти у відставку до чергових запланованих виборів 2021 року.

Джерело: Deutsche Welle