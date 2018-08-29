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    У світі

    У німецькому озері впіймали анаконду завдовжки 2,5 метра

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    29 серпня анаконду побачив один із місцевих рибалок. - У німецькому озері впіймали анаконду завдовжки 2,5 метра
    29 серпня анаконду побачив один із місцевих рибалок.

    Змія довжиною 2,5 метра не є отруйною, проте вона використовує удушення для вбивства своїх жертв

    Німецькі рятувальники впіймали на озері Латумер Зе біля Дюссельдорфа жовту анаконду довжиною 2,5 метра. Одну з найбільших змій на планеті вперше побачили рибалки 24 серпня, після чого влада закрила зону відпочинку на озері.

    Про це повідомляє DW.

    Озеро Латумер Зе популярне серед туристів, тому влада міста Мербуш, у якому воно розташоване, одразу вирішала закрити зону відпочинку через появу анаконди. Змія довжиною 2,5 метра не є отруйною, проте вона використовує удушення для вбивства своїх жертв.

    29 серпня анаконду побачив один із місцевих рибалок. Він одразу викликав рятувальників, які піймали змію.

    Місцева влада та рятувальники поки не можуть пояснити, яким чином у озері біля Дюссельдорфа з'явилася жовта анаконда, яка водиться у Південній Америці.

    Нагадаємо, на Львівщині змія вкусила чоловіка за плече. Постраждалого госпіталізували в реанімацію.

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