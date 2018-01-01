У Норвегії сформовано уряд меншості – через чотири місяці після виборів

Уряд Норвегії знову очолила консерваторка Ерна Солберг

Три партії сформували уряд меншості у Норвегії, його знову очолила консерваторка Ерна Солберг. У неділю, 14 січня, вона пообіцяла знайти «хороші, спільні рішення» для скандинавської країни, відомої своїм високим рівнем добробуту громадян. Кабінет складається із представників консерваторів, правопопулістів та лібералів, його підтримують



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Уряд Норвегії знову очолила консерваторка Ерна Солберг

Три партії сформували уряд меншості у Норвегії, його знову очолила консерваторка Ерна Солберг. У неділю, 14 січня, вона пообіцяла знайти «хороші, спільні рішення» для скандинавської країни, відомої своїм високим рівнем добробуту громадян.

Кабінет складається із представників консерваторів, правопопулістів та лібералів, його підтримують центристські християнські демократи, повідомляє агенція новин dpa.

Лідерка правопопулістів, міністерка фінансів у попередньому уряді Сів Єнсен заявила, що Осло посилить міграційну політику, зокрема щодо переселення членів родин, розширить вимоги для отримання громадянства, а також заборонить бурки. До більшості в парламенті Норвегії, для якого уряди меншості не рідкість, трьом політсилам після виборів восени 2017 року забракло одного голосу - вони мають 84 мандати, тоді як для більшості необхідно було б мати 85.

Попередній уряд Солберг також був призначений за коаліції меншості з правими популістами. Цей кабінет також підтримувався Ліберальною та Християнською народною партіями.

Як повідомлялося, противники створення нової «великої коаліції» консерваторів та соціал-демократів у суботу, активно критикують переговорний процес між ХДС/ХСС та СДПН.

Джерело: Deutsche Welle