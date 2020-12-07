У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху
На борту були 250 пасажирів
Про це повідомляє Fox News.
«Була загроза про сторонній предмет на борту, інформація помилкова, все перевірили», - повідомив співробітник «Аерофлоту».
Уточнюється, що зворотний рейс довелося відкласти більш, ніж на три години.
7 грудня транспортна поліція Нью-Йорка отримала повідомлення про «замінування» рейсу «Аерофлоту», що прилетів з Москви. Всіх пасажирів і їх багаж додивилися з собаками.
На борту були 250 пасажирів. Правоохоронці закрили одну з злітно-посадочних смуг.
Незабаром у пресслужбі аеропорту повідомили, що його повністю відкрили і рейси виконують без затримок.
У поліції додали, що розслідування інциденту триває.