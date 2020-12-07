У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху

На борту були 250 пасажирів

У Нью-Йорку (США) в аеропорту імені Джона Кеннеді літак евакуювали через загрозу вибуху. Рейс прилетів з Москви.

Про це повідомляє Fox News.

«Була загроза про сторонній предмет на борту, інформація помилкова, все перевірили», - повідомив співробітник «Аерофлоту».

Уточнюється, що зворотний рейс довелося відкласти більш, ніж на три години.

7 грудня транспортна поліція Нью-Йорка отримала повідомлення про «замінування» рейсу «Аерофлоту», що прилетів з Москви. Всіх пасажирів і їх багаж додивилися з собаками.

На борту були 250 пасажирів. Правоохоронці закрили одну з злітно-посадочних смуг.

Незабаром у пресслужбі аеропорту повідомили, що його повністю відкрили і рейси виконують без затримок.

У поліції додали, що розслідування інциденту триває.