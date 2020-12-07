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    У світі

    У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху

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    У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху - У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху
    У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху

    На борту були 250 пасажирів

    У Нью-Йорку (США) в аеропорту імені Джона Кеннеді літак евакуювали через загрозу вибуху. Рейс прилетів з Москви.

    Про це повідомляє Fox News.

    «Була загроза про сторонній предмет на борту, інформація помилкова, все перевірили», - повідомив співробітник «Аерофлоту».

    Уточнюється, що зворотний рейс довелося відкласти більш, ніж на три години.

    7 грудня транспортна поліція Нью-Йорка отримала повідомлення про «замінування» рейсу «Аерофлоту», що прилетів з Москви. Всіх пасажирів і їх багаж додивилися з собаками.

    На борту були 250 пасажирів. Правоохоронці закрили одну з злітно-посадочних смуг.

    Незабаром у пресслужбі аеропорту повідомили, що його повністю відкрили і рейси виконують без затримок.

    У поліції додали, що розслідування інциденту триває.

    Теги: США літак замінування розслідування поліція
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