У Парижі біля Тріумфальної Арки покладали квіти на вшанування жертв Голодомору



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Покладання квітів відбулося біля «вічного вогню» Фото: hromadske.ua

У покладанні квітів взяв участь посол України Олег Шамшур

У Парижі 25 листопада відбулось урочисте покладання квітів під Тріумфальною Аркою з нагоди річниці Голодомору.

Покладали квіти біля «вічного вогню» представники громадських організацій, які були засновані у Франції українцями та французами українського походження.

У покладанні квітів також взяли участь посол України Олег Шамшур та єпископ Української греко-католицької церкви, голова єпархії святого Володимира Великого у Парижі Борис Гудзяк.

«Церемонія організовується вже багато років і є важливим моментом в житті французьких українців», — передає кореспондентка.

Йдеться не лише про пам‘ять про загиблих, а й про можливість розповісти французам про українців та українську історію.

Зазначимо, у листопаді, зокрема у ці вихідні, в Парижі відбулися та продовжуються низка подій, присвячених пам'яті Голодомору. Це, зокрема, проведення колоквіумів, покази фільмів, служба у Соборі Паризької Богоматері тощо.

Джерело: Громадське