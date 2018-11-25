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    У світі

    У Парижі біля Тріумфальної Арки покладали квіти на вшанування жертв Голодомору

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    <p>Покладання квітів відбулося біля &laquo;вічного вогню&raquo;</p> - У Парижі біля Тріумфальної Арки покладали квіти на вшанування жертв Голодомору

    Покладання квітів відбулося біля «вічного вогню»

    Фото: hromadske.ua

    У покладанні квітів взяв участь посол України Олег Шамшур

    У Парижі 25 листопада відбулось урочисте покладання квітів під Тріумфальною Аркою з нагоди річниці Голодомору.

    Покладали квіти біля «вічного вогню» представники громадських організацій, які були засновані у Франції українцями та французами українського походження.

    У покладанні квітів також взяли участь посол України Олег Шамшур та єпископ Української греко-католицької церкви, голова єпархії святого Володимира Великого у Парижі Борис Гудзяк.

    «Церемонія організовується вже багато років і є важливим моментом в житті французьких українців», — передає кореспондентка.

    Йдеться не лише про пам‘ять про загиблих, а й про можливість розповісти французам про українців та українську історію.

    Зазначимо, у листопаді, зокрема у ці вихідні, в Парижі відбулися та продовжуються низка подій, присвячених пам'яті Голодомору. Це, зокрема, проведення колоквіумів, покази фільмів, служба у Соборі Паризької Богоматері тощо.

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    Джерело: Громадське

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