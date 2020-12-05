У Парижі сталися сутички між правоохоронцями і учасниками акції проти поліції
Мітингувальники кидали в бік правоохоронців петарди та димові шашки
У Парижі, столиці Франції, тисячі людей протестують проти насильства з боку поліції та закон «про глобальну безпеку».
Про це повідомляє Le Figaro.
Мітингувальники пройшли маршем центром Парижа. Вони несли транспаранти з написом: «Рівність, свобода, братерство, для кого?»
В акції також взяли участь великі профспілки. Багато мітингувальників були одягнені в жовті жилети.
Кілька разів виникали сутички з правоохоронцями. Як повідомила префектура поліції Парижа, поліція втрутилася, щоб зірвати спробу звести барикаду на одній з вулиць.
[ THREAD VIDÉO ] Nouvelle journée de manifestations à #Paris. Premier rassemblement avec les #GiletsJaunes depuis 10h devant la préfecture de police de Paris. Ils seront devant la Maison de la radio à 13h30. Et à 14h, appel général contre la #LoiSecuriteGlobale porte des Lilas pic.twitter.com/kaj71flG8E— Thibault Izoret (@TIM_7375) December 5, 2020
Мітингувальники кидали в бік правоохоронців петарди та димові шашки. В одному з інцидентів поліція застосувала сльозогінний газ.
Також в ході сутичок було розбито вікно в одному з агентств нерухомості. Інформації про затриманих і постраждалих поки немає. Поліції вдається блокувати рух акції.
#Paris ... https://t.co/C4AUiIIFYF— Alik (@Bakines93) December 5, 2020
"Dərviş Parisi Partladır"#Paris pic.twitter.com/V2170Vv3AE— Nijat Namigoglu (@nijatnamigoglu) December 5, 2020
Нагадаємо, мітингувальники виступають проти статті закону, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.