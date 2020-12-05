У Парижі сталися сутички між правоохоронцями і учасниками акції проти поліції

У Франції знову протестують через закон про захист поліції

Мітингувальники кидали в бік правоохоронців петарди та димові шашки

У Парижі, столиці Франції, тисячі людей протестують проти насильства з боку поліції та закон «про глобальну безпеку».

Про це повідомляє Le Figaro.

Мітингувальники пройшли маршем центром Парижа. Вони несли транспаранти з написом: «Рівність, свобода, братерство, для кого?»

В акції також взяли участь великі профспілки. Багато мітингувальників були одягнені в жовті жилети.

Кілька разів виникали сутички з правоохоронцями. Як повідомила префектура поліції Парижа, поліція втрутилася, щоб зірвати спробу звести барикаду на одній з вулиць.

[ THREAD VIDÉO ] Nouvelle journée de manifestations à #Paris. Premier rassemblement avec les #GiletsJaunes depuis 10h devant la préfecture de police de Paris. Ils seront devant la Maison de la radio à 13h30. Et à 14h, appel général contre la #LoiSecuriteGlobale porte des Lilas pic.twitter.com/kaj71flG8E — Thibault Izoret (@TIM_7375) December 5, 2020

Мітингувальники кидали в бік правоохоронців петарди та димові шашки. В одному з інцидентів поліція застосувала сльозогінний газ.

Також в ході сутичок було розбито вікно в одному з агентств нерухомості. Інформації про затриманих і постраждалих поки немає. Поліції вдається блокувати рух акції.





Нагадаємо, мітингувальники виступають проти статті закону, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.