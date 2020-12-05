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    У світі

    У Парижі сталися сутички між правоохоронцями і учасниками акції проти поліції

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    У Франції знову протестують через закон про захист поліції - У Парижі сталися сутички між правоохоронцями і учасниками акції проти поліції
    У Франції знову протестують через закон про захист поліції
    Фото: AFP

    Мітингувальники кидали в бік правоохоронців петарди та димові шашки

    У Парижі, столиці Франції, тисячі людей протестують проти насильства з боку поліції та закон «про глобальну безпеку».

    Про це повідомляє Le Figaro.

    Мітингувальники пройшли маршем центром Парижа. Вони несли транспаранти з написом: «Рівність, свобода, братерство, для кого?»

    В акції також взяли участь великі профспілки. Багато мітингувальників були одягнені в жовті жилети.

    Кілька разів виникали сутички з правоохоронцями. Як повідомила префектура поліції Парижа, поліція втрутилася, щоб зірвати спробу звести барикаду на одній з вулиць.

    Мітингувальники кидали в бік правоохоронців петарди та димові шашки. В одному з інцидентів поліція застосувала сльозогінний газ.

    Також в ході сутичок було розбито вікно в одному з агентств нерухомості. Інформації про затриманих і постраждалих поки немає. Поліції вдається блокувати рух акції.


    Нагадаємо, мітингувальники виступають проти статті закону, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.

    Теги: Франція закон протест Twitter поліція
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