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    Події в Україні

    Оголошено підозру власнику харківського клубу, що працював в карантин

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    Розважальний заклад у Харкові - Оголошено підозру власнику харківського клубу, що працював в карантин
    Розважальний заклад у Харкові
    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Підприємцю загрожує до 3 років ув’язнення

    До трьох років позбавлення волі загрожує власнику нічного розважального закладу у Харкові через роботу під час карантинних обмежень.

    У повідомленні Національної поліції в Харківській області зазначається, що заява про порушення карантину надійшла до правоохоронців ще минулого місяця.

    Ще 1 листопада до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення, що не зважаючи на обмеження щодо роботи розважальних закладів у нічний час, власник клубу по проспекту Тракторобудівників організував роботу персоналу.

    «Слідчим Московського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 фізичній особі-підприємцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу України», – зазначається у повідомленні.

    До слова, учора поліція Києва повідомила про закриття нічного клубу на Подолі, який працював після 22-ї години. Повідомляється також, що у приміщенні закладу знайшли наркотики.

    Теги: Харків наркотики поліція карантин
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