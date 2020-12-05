Оголошено підозру власнику харківського клубу, що працював в карантин

Підприємцю загрожує до 3 років ув’язнення

До трьох років позбавлення волі загрожує власнику нічного розважального закладу у Харкові через роботу під час карантинних обмежень.

У повідомленні Національної поліції в Харківській області зазначається, що заява про порушення карантину надійшла до правоохоронців ще минулого місяця.

Ще 1 листопада до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення, що не зважаючи на обмеження щодо роботи розважальних закладів у нічний час, власник клубу по проспекту Тракторобудівників організував роботу персоналу.

«Слідчим Московського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 фізичній особі-підприємцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу України», – зазначається у повідомленні.

До слова, учора поліція Києва повідомила про закриття нічного клубу на Подолі, який працював після 22-ї години. Повідомляється також, що у приміщенні закладу знайшли наркотики.