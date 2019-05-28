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    У світі

    У ПАРЄ закликали Росію поновити розслідування вбивства Нємцова

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    Бори Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину - У ПАРЄ закликали Росію поновити розслідування вбивства Нємцова
    Бори Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину

    Схвалену комітетом ПАРЄ доповідь обговорять на пленарному засіданні Асамблеї 27 червня у Страсбурзі

    Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини закликав владу Російської Федерації поновити розслідування вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова.

    Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті ПАРЄ.

    «Комітет, схваливши доповідь литовця Емануеліса Зінгеріса на зустрічі в Парижі, дійшов висновку, що не всі належні аспекти справи були розглянуті і вся правда не була розкрита. Російське слідство не спромоглося виявити можливі відеодокази, включаючи дані Федеральної служби охорони, яка відповідає за безпеку Кремля», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що російські слідчі не змогли допитати можливих свідків, зокрема тих, які були на Москворєцькому мосту під час стрілянини, а також водіїв автомобілів, що проїжджали повз місце вбивства.

    Крім того, виявлені порушення і невідповідності у судово-медичній експертизі щодо куль та гільз, а також поранень на тілі Нємцова, наголосили у комітеті.

    Схвалену комітетом доповідь обговорять на пленарному засіданні Асамблеї 27 червня у Страсбурзі.

    Нагадаємо, навесні 2019 року  у Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова.

    Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.

    Джерело: Укрінформ

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