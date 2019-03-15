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    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова

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    У сквері імені Бориса Нємцова встановили меморіальну дошку - У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова
    У сквері імені Бориса Нємцова встановили меморіальну дошку

    Віталій Кличко разом з Жанною Нємцовою відкрили сквер

    Мер Києва Віталій Кличко відкрив сквер імені російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого чотири роки тому в Москві. Перейменований сквер і меморіальну дошку мер відкрив разом з донькою політика Жанною Нємцовою. Зелена зона знаходиться поруч з Посольством РФ - на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту.

    «Сьогодні ми в українській столиці відкриваємо сквер імені великого друга України, відомого російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова. Я знав Бориса особисто, ми спілкувалися. Нємцов часто бував в Україні та любив Україну», - сказав Кличко, якого цитує прес-служба мера.

    Міський голова зазначив, що рік тому площу імені Нємцова відкрили у Вашингтоні - теж біля російського посольства. Згодом перед посольством Росії з’явився сквер імені Нємцова і у Вільнюсі.

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    «Нємцов жорстко критикував дії Російської Федерації щодо України, засуджував анексію Криму, заявляв про присутність російських військових на Донбасі, - нагадав Кличко. - Він був людиною, яка підтримувала і вболівала за нашу державу, яка бажала Україні успіху».

    Мер зазначив, що досі замовників вбивства Нємцова не встановили. «Але ж ми знаємо, що це було політичне вбивство і кому заважав Борис Нємцов, - зауважив Кличко. - Цей сквер буде кожного дня нагадувати російському посольству про тих людей, які борються за правду, за демократію і справедливість, за майбутнє своєї країни».

    За словами доньки російського опозиціонера, засновниці Фонду імені Бориса Нємцова Жанни Нємцової, ідея, як має виглядати меморіальна дошка та в якому місці скверу її встановити, належить Фонду. Макет пам’ятної дошки розробили російські архітектори.

    «Мабуть, головне питання, яке багато кого цікавить, чому саме в Києві відкривається Меморіал на честь мого батька? Бо він, справді, був великим другом України. Найголовніше, мені здається, що його трагічна доля тісно пов'язана з тими подіями, які відбувалися і відбуваються в Україні», - сказала Жанна Нємцова.

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    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова
    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова
    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова
    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова
    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова
    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова
    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова
    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова
    У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова

    Нагадаємо, 15 листопада 2018 року депутати Київради підтримали рішення щодо найменування скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

    Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.

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