У Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова



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У сквері імені Бориса Нємцова встановили меморіальну дошку

Віталій Кличко разом з Жанною Нємцовою відкрили сквер

Мер Києва Віталій Кличко відкрив сквер імені російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого чотири роки тому в Москві. Перейменований сквер і меморіальну дошку мер відкрив разом з донькою політика Жанною Нємцовою. Зелена зона знаходиться поруч з Посольством РФ - на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту.

«Сьогодні ми в українській столиці відкриваємо сквер імені великого друга України, відомого російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова. Я знав Бориса особисто, ми спілкувалися. Нємцов часто бував в Україні та любив Україну», - сказав Кличко, якого цитує прес-служба мера.

Міський голова зазначив, що рік тому площу імені Нємцова відкрили у Вашингтоні - теж біля російського посольства. Згодом перед посольством Росії з’явився сквер імені Нємцова і у Вільнюсі.

«Нємцов жорстко критикував дії Російської Федерації щодо України, засуджував анексію Криму, заявляв про присутність російських військових на Донбасі, - нагадав Кличко. - Він був людиною, яка підтримувала і вболівала за нашу державу, яка бажала Україні успіху».

Мер зазначив, що досі замовників вбивства Нємцова не встановили. «Але ж ми знаємо, що це було політичне вбивство і кому заважав Борис Нємцов, - зауважив Кличко. - Цей сквер буде кожного дня нагадувати російському посольству про тих людей, які борються за правду, за демократію і справедливість, за майбутнє своєї країни».

За словами доньки російського опозиціонера, засновниці Фонду імені Бориса Нємцова Жанни Нємцової, ідея, як має виглядати меморіальна дошка та в якому місці скверу її встановити, належить Фонду. Макет пам’ятної дошки розробили російські архітектори.

«Мабуть, головне питання, яке багато кого цікавить, чому саме в Києві відкривається Меморіал на честь мого батька? Бо він, справді, був великим другом України. Найголовніше, мені здається, що його трагічна доля тісно пов'язана з тими подіями, які відбувалися і відбуваються в Україні», - сказала Жанна Нємцова.

Нагадаємо, 15 листопада 2018 року депутати Київради підтримали рішення щодо найменування скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.