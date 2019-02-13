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    У світі

    У Пекіні сильні снігопади

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    У середньому у місті випало 0,4 мм снігу - У Пекіні сильні снігопади
    У середньому у місті випало 0,4 мм снігу

    Через снігопад у Пекіні запустили екстрений план роботи для громадського транспорту

    У столиці Китаю Пекіні сильний снігопад. Про це повідомляє агентство Синьхуа.

    Як зазначається, сніг накрив велику частину міста при максимальній кількості опадів у районі Яньцин, де випало 3 мм снігу. В середньому, у місті до обіду за місцевим часом випало 0,4 мм опадів.

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    У Пекіні сильні снігопади
    У Пекіні сильні снігопади
    У Пекіні сильні снігопади
    У Пекіні сильні снігопади
    У Пекіні сильні снігопади
    У Пекіні сильні снігопади

    У Пекіні був запущений екстрений план роботи для громадського транспорту.

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