У Пекіні сильні снігопади
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У середньому у місті випало 0,4 мм снігу
Через снігопад у Пекіні запустили екстрений план роботи для громадського транспорту
У столиці Китаю Пекіні сильний снігопад. Про це повідомляє агентство Синьхуа.
Як зазначається, сніг накрив велику частину міста при максимальній кількості опадів у районі Яньцин, де випало 3 мм снігу. В середньому, у місті до обіду за місцевим часом випало 0,4 мм опадів.
У Пекіні був запущений екстрений план роботи для громадського транспорту.