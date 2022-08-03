У Підмосков’ї палає склад російського інтернет-магазину Ozon (відео)
Площа, охоплена вогнем, становить приблизно 20 тис. «квадратів»
У Росії сталася пожежа на складі Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області. Відео пожежі 3 серпня з’явилося відразу у Telegram-каналах.
Повідомляють, що весь персонал евакуювали. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
За попередніми даними, площа пожежі становить приблизно 20 тис. квадратних метрів, а причиною пожежі стало замикання.
Нагадаємо, днями у районі Каширського шосе в Москві спочатку загорілось сміттєзвалище, згодом палав склад з шинами.
Також на околицях була Москви чергова велика пожежа (фото, відео).
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