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У Підмосков’ї палає склад російського інтернет-магазину Ozon (відео) 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 13:48 glavcom.ua
У Підмосков’ї палає склад російського інтернет-магазину Ozon (відео) 
Імовірно, причина пожежі – займання
скріншот із відео

Площа, охоплена вогнем, становить приблизно 20 тис. «квадратів» 

У Росії сталася пожежа на складі Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області. Відео пожежі 3 серпня з’явилося відразу у Telegram-каналах.

Повідомляють, що весь персонал евакуювали. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

За попередніми даними, площа пожежі становить приблизно 20 тис. квадратних метрів, а причиною пожежі стало замикання. 

Ozon – це один з перших російських інтернет-магазинів. Ozon торгує понад 80 млн товарних найменувань, зокрема книги, техніка, мультимедійні ігри, ювелірні вироби, парфумерія тощо. 

Нагадаємо, днями у районі Каширського шосе в Москві спочатку загорілось сміттєзвалище, згодом палав склад з шинами.

Також на околицях була Москви чергова велика пожежа (фото, відео).

Теги: росія пожежа

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