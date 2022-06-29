У Москві велика пожежа. Перші фото та відео

У Росії палає склад з шинами

Горить сміттєзвалище та два ангари

У районі Каширського шосе в Москві спочатку загорілось сміттєзвалище, а тепер палає склад з шинами. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Пожежники негайно виїхали на виклик. Після прибуття пожежників відбувалося загоряння сміття на відкритому майданчику та частково металевого ангару на загальній площі близько 500 квадратних метрів», – зазначили російські рятувальники.

Вогонь від сміття перейшов на два ангари і періодично чути вибухи. Площа займання складає тисячу квадратних метрів.

ЗМІ повідомляють, що для гасіння пожежі задіяний вертоліт Ка-32.

Раніше повідомлялося, що у Росії сталася пожежа в теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який за формацією ЗМІ належить Віктору Медведчуку.