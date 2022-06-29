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    Соціум

    У Москві велика пожежа. Перші фото та відео

    У Росії палає склад з шинами - У Москві велика пожежа. Перші фото та відео
    У Росії палає склад з шинами
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    Горить сміттєзвалище та два ангари

    У районі Каширського шосе в Москві спочатку загорілось сміттєзвалище, а тепер палає склад з шинами. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «Пожежники негайно виїхали на виклик. Після прибуття пожежників відбувалося загоряння сміття на відкритому майданчику та частково металевого ангару на загальній площі близько 500 квадратних метрів», – зазначили російські рятувальники.

    Вогонь від сміття перейшов на два ангари і періодично чути вибухи. Площа займання складає тисячу квадратних метрів.

    ЗМІ повідомляють, що для гасіння пожежі задіяний вертоліт Ка-32.

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    Раніше повідомлялося, що у Росії сталася пожежа в теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який за формацією ЗМІ належить Віктору Медведчуку.

    Теги: пожежа росія окупанти сміття
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    У Москві велика пожежа. Перші фото та відео