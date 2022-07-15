У Франції четвертий день вирує масштабна пожежа

Вогнем у французькій Жиронді охоплено понад 5 тис. га території

У французькому південно-західному департаменті Жиронда з 12 липня вирують дві масштабні пожежі. Наразі вони поширюються на нові території. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

За інформацією префекта Жиронди Фаб’єна Бюсьйо, вогнем знищено 5,3 тис. гектарів рослинності, близько 4 тис. осіб довелося евакуювати. Багато з них – відпочивальники, які зупинялися в кемпінгах. Найбільше занепокоєння, за словами префекта, викликає те, що фронт вогню часто змінюється, зокрема, через мінливі вітри.

В умовах загрози подальшого розповсюдження лісових пожеж департамент Жиронда перейшов на режим «червоної зони», який відповідає дуже високому рівню пильності – 4/5.

Із 14:00 до 22:00 заборонено пересування людей і транспортних засобів на лісових та сільських дорогах, за винятком комунальних служб під час виконання ними безпосередніх обов’язків. Рекреаційні та спортивні заходи також заборонені, окрім відпочинку на пляжах.

Раніше повідомлялося, що на південному сході Франції вирують масштабні лісові пожежі: горять понад 600 гектарів рослинності.

У турецькому Бодрумі, що на південному заході країни, спалахнула лісова пожежа.

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