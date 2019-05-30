У Південному Судані відновилися бойові дії



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Південний Судан

Кількість жертв боїв ще не встановлена

У штаті річки Ей у Південному Судані відновилися бойові дії між урядовими силами та бійцями Фронту національного порятунку Судану.

Про це повідомляє портал The East African.

«Боротьба між урядовими силами та бійцями Фронту національного порятунку (НАС) на чолі з генералом Томасом Чирілло відновилася у штаті річки Ей у Південному Судані», - йдеться у повідомленні.

У своїй заяві прес-секретар НАС Суба Самуель заявив, що урядові сили спровокували заворушення в містах Ланья та Вондуруба в неділю та в штаті річки Ей у понеділок.

«Бойові дії почалися в неділю 26 та тривали до 27 травня», - йдеться у заяві. Кількість жертв боїв ще не встановлена.

Офіційний представник армії Південного Судану не надав коментарів.

Збройний конфлікт у Південному Судані спалахнув наприкінці 2013 року, після того як президент Салва Кіїр, який є представником народності дінка, звільнив віце-президента Рієка Машара, що належить до народності нуер, за спробу організації путчу. З початку громадянської війни загинули десятки тисяч людей.

Згідно з договором, Машар повертається на посаду віце-президента.

Посередницьку роль в укладенні миру зіграв Судан, від якого Південний Судан відокремився в 2011 році.

У серпні 2018 року у Південному Судані був підписаний мирний договір між сторонами конфлікту у громадянській війні.